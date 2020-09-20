Президент Ильхам Алиев: Если армяне не откажутся от своих грязных планов, то последствия для них будут очень тяжелыми

БАКУ /Trend/ - Если армяне не откажутся от своих грязных планов, то последствия для них будут очень тяжелыми.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телеканалу Real после церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении "Абшерон" на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

"Армения - агрессорское государство. Их ненависть к Азербайджану, азербайджанцам проявляется и вот в этой грязной политике. Еще раз хочу сказать и хочу предупредить их, что если они не откажутся от своих грязных планов, то последствия для них будут очень тяжелыми", - сказал глава государства.

Они готовятся к новой войне, добавил он. "Идет концентрация их сил недалеко от линии соприкосновения. Мы все видим, все отслеживаем. Отслеживаем все их действия. Конечно, мы будем обороняться. Так же, как оборонялись в Товузе, будем обороняться во всех остальных направлениях. Товузские события стали очередным уроком для них. Если хотят получить новый урок, то мы готовы к этому", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.