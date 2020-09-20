Президент Ильхам Алиев: Мы не претендуем на земли других стран, но и свои земли никому не отдадим

БАКУ /Trend/ - Как мы уже сообщали, 19 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении «Абшерон» на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.

После церемонии глава государства дал интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телеканалу Real.

Trend предлагает вниманию некоторые моменты из интервью Президента Ильхама Алиева:

"Мы обязательно вернемся на наши земли. Нагорный Карабах – исконная азербайджанская земля, историческая азербайджанская земля. В начале 1990-х годов в результате предательства, измены людей, находившихся в то время у власти в Азербайджане, мы временно потеряли Нагорный Карабах", - сказал глава государства.

"Нагорный Карабах – наша древняя, историческая земля, и мы обязательно вернемся на эти земли. Мы восстановим все разрушенные исторические памятники, дома. Дадим улицам азербайджанские названия, вернем переименованным селам их настоящие названия. Мы обязательно сделаем это, потому что правда на нашей стороне. Мы не претендуем на земли других стран, но и свои земли никому не отдадим", - отметил Президент Ильхам Алиев.

"Существующая сегодня Армения создана на исторических азербайджанских землях. Об этом есть достаточно исторических документов. Мы никогда не позволим создать второе армянское государство. Карабах наш, Карабах – это Азербайджан!", - добавил глава государства.