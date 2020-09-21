Армения должна понять, что всем провокациям и оккупации будет положен конец - депутат

Политика 21 сентября 2020 16:28 (UTC+04:00)
Армения должна понять, что всем провокациям и оккупации будет положен конец - депутат

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время интервью местным СМИ после церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении «Абшерон» на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева адресовал серьезные и открытые послания как Армении, так и ее покровителям, в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта и последними провокациями на линии соприкосновения.

Об этом в понедельник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

По ее словам, с целью сорвать процесс переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и сохранить статус-кво, Армения прибегает к различным грязным действиям и провокациям.

Гасанова отметила, что одним из таких грязных деяний Армении является попытка незаконно заселить оккупированные азербайджанские земли, тем самым искусственно изменить демографическую ситуацию.

"Армения долгое время - с 1992 года проводит политику незаконного и искусственного заселения наших оккупированных территорий, грубо нарушая нормы и принципы международного права, в том числе Женевскую конвенцию 1949 года, ни во что не ставит документы, принятые международными организациями.

Армяне, переселенные из Сирии, Ирака и Ливана на оккупированные территории Азербайджана, в основном являются наемниками, занимающиеся террористической деятельностью в этих странах.

Данный процесс интенсивно продолжается уже долгое время. Ни для кого не секрет, что армянские террористы и наемники, живущие за границей, принимают участие в войне Армении против Азербайджана. Даже когда экс-президент Армении Серж Саргсян впервые баллотировался на пост президента, он сказал избирателям, что в Нагорный Карабах будут привлечены 60 000 членов РПК из Сирии и Ирака. Этот процесс продолжается и сегодня, в том числе продолжается переселение армян из Ливана на наши оккупированные территории.

После взрыва в столице Ливана Бейруте процесс переселения армян из этой страны на оккупированные территории Азербайджана стал более интенсивным. Согласно информации сайта "Республика Армения", из Ливана планируется переселить 20 тысяч армян. К концу августа через Ереван они были доставлены в Нагорный Карабах.

Армения за счет незаконного переселения пытается увеличить количество этнических армян в оккупированном Нагорном Карабахе и прилегающих районах до 300-500 тысяч. Если учесть, что эти люди в основном занимаются террористической деятельностью, то очевидно, насколько опасен этот процесс для региона", - сказала Афет Гасанова.

Она отметила, что попытка Армении, которая возвела террор на уровень государственной политики, искусственно изменить демографический состав оккупированных территорий Азербайджана классифицируется как международное военное преступление.

"Этими действиями Армения перечеркивает все возможности мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Понятно, что Армения отказывается от переговорного процесса и создает почву для военного решения конфликта."

Действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его супруги Анны Акопян после событий в Товузе вновь демонстрируют террористическую и агрессивную сущность этой страны.

Тот факт, что после Товузских событий Никол Пашинян 29 августа совершил визит на оккупированные территории Азербайджана, встретился с военнослужащими расквартированных там армянских воинских частей, а его супруга Анна Акопян с 25 по 31 августа, собрав женщин, приняла участие в военных учениях недалеко от оккупированного азербайджанского города Ходжалы, наглядно демонстрируют террористическую сущность Армении, а также то, что эта страна отказывается от переговоров. Последовательность этих событий вновь показывает, что в целях сорвать переговоры и сохранить статус-кво Армения прибегает к различным провокациям, грубо нарушает международное право", - сказала Афет Гасанова.

Депутат подчеркнула, что хотя мировое сообщество и международные организации признают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, осуждают оккупацию Арменией 20 процентов территории Азербайджана, страна-оккупант продолжает свои грязные деяния.

"Есть достаточно международных документов, подтверждающих, что Армения является оккупантом. Всем хорошо известны резолюции и документы, принятые Советом Безопасности ООН, Европарламентом, Советом Европы, Движением неприсоединения и другими международными организациями в связи с армянской оккупацией. Однако, Армения игнорирует эти документы и продолжает свои незаконные действия. К сожалению, эти международные организации, в частности Минская группа ОБСЕ, которая является посредником в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, не оказывают никакого давления на Армению. Воодушевленная этой безнаказанностью, Армения продолжает совершать преступления, учинять беззаконие и осуществлять провокации.

Происходящее в то же время показывает, что Армения готовится к новым провокациям и войне. Президент Ильхам Алиев в своем интервью особо отметил этот вопрос, а также заявил, что Армении будет дан адекватный ответ.

Глава государства сказал: "Да, мы обязательно вернемся на наши земли. Нагорный Карабах – исконная, историческая азербайджанская земля. В начале 1990-х годов в результате предательства, измены людей, находившихся в то время у власти в Азербайджане, мы временно потеряли Нагорный Карабах. В сегодняшней беседе я упомянул некоторые моменты до независимости, чтобы азербайджанская общественность не забывала эти события, чтобы и молодое поколение знало об этом. Нагорный Карабах – наша древняя, историческая земля, и мы обязательно вернемся на эти земли. Мы восстановим все разрушенные исторические памятники, дома. Дадим улицам азербайджанские названия, вернем переименованным селам их настоящие названия. Мы обязательно сделаем это, потому что правда на нашей стороне. Мы не претендуем на земли других стран, но и свои земли никому не отдадим."

Армения должна сделать выводы из этого месседжа Президента Азербайджана. Сегодня все нормы международного права на стороне Азербайджана, он обладает полным правом очистить свои земли от армянских террористов. В то же время, доблестная армия Азербайджана всегда способна освободить наши земли от оккупации. И Апрельские бои, и Гюннютская операция, и бои в направлении Товуза - показали мощь и волю к победе азербайджанской армии, дух патриотизма нашего народа, а также слабость и беспомощность Армении. Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих земель.

Армения должна понять, что всем этим провокациям и оккупации будет положен конец. Армяне, переселившиеся на оккупированные территории Азербайджана, не должны забывать, что они не смогут постоянно жить на этих территориях. Азербайджан обязательно восстановит свою территориальную целостность и очистит свои земли от армянских террористов", - подытожила Афет Гасанова.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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