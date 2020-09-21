В результате очередной провокации Армении погиб сверхсрочник азербайджанской армии (версия 2)

(Первая версия в 11:32)

БАКУ /Trend/ - На линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана, в направлении государственной границы с Арменией, в результате умышленных действий противника ситуация все больше накаляется, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Сегодня в 09:20, в результате очередной провокации противника в Товузском направлении армяно-азербайджанской границы, погиб военнослужащий сверхсрочной службы - младший сержант азербайджанской армии Мамедов Эльшан Али оглу.

Минобороны Азербайджана заявляет, что за обострение ситуации на линии фронта вся ответственность лежит на военно-политическом руководстве Армении.

В силовом ведомстве Азербайджана также подчеркнули, что в последнее время подразделения армянских вооруженных сил все чаще грубо нарушают режим прекращения огня, систематически обстреливают населенные пункты, гражданское население и инфраструктуру, близко расположенные к линии соприкосновения, используют крупнокалиберное оружие, осуществляют диверсионно-провокационную деятельность в отношении азербайджанских позиций, в том числе, широко используют БПЛА, чем серьезно обостряют ситуацию на фронте: «Во всех случаях, подразделениями различных родов войск азербайджанской армии провокации противника пресекаются, он несет тяжелые потери. Так, вчера ночью подразделения ВВС Азербайджана уничтожили еще один тактический БПЛА противника».

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова.)