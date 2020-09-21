Вооруженное нападение на Азербайджан будет иметь для Армении катастрофические последствия — грузинский депутат

БАКУ /Trend/ - Какое-либо военное нападение на Азербайджан в первую очередь будет иметь катастрофические последствия для самой Армении.

Об этом в понедельник сказал Trend представленный в парламенте Грузии депутат азербайджанского происхождения Махир Дарзиев, комментируя слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева по поводу наличия данных о том, что Армения готовится к большой войне.

По его словам, губительные последствия такого шага правительства Армении ощутит на себе в первую очередь армянский народ.

"Желание Армении вести широкомасштабные военные действия может привести к очень печальным последствиям. Армения не может говорить с Азербайджаном на языке оружия. Сегодня военный потенциал Армении несравнимо ниже, чем у Азербайджана. В то же время сегодняшние переговоры по урегулированию конфликта не приносят результатов. Освобождение своих земель с применением силы в рамках антитеррористической операции является суверенным правом азербайджанского государства", - сказал Дарзиев.

Отметив, что сегодня армянское правительство столкнулось с острыми экономическими проблемами, депутат подчеркнул, что Армения осталась вне грандиозных экономических проектов, реализуемых Азербайджаном.

"Если бы Армения не вела оккупационную политику против Азербайджана, она могла бы принять участие в этих проектах. В случае участия этой страны в проектах они бы обходились дешевле, ввиду пролегания напрямую через Армению, не огибая ее. Сегодня Армения своей политикой поставила себя в тупик, и откуда выход только один — освобождение территорий Азербайджана. Эта оккупация не может продолжаться вечно. Сегодня всему миру известно, что мирные переговоры не ведутся, они не дают результата ввиду деструктивной позиции страны-оккупанта", - подчеркнул Махир Дарзиев.

Депутат добавил, что Армения время от времени совершает провокации.

"Во время очередной такой провокации на Товузском направлении госграницы стали шехидами азербайджанские военнослужащие. Грузия прекрасно понимает эту проблему Азербайджана. Эти две страны всегда поддерживают, обоюдно признают территориальную целостность друг друга.

Позиция Грузии заключается в том, что этот конфликт должен быть урегулирован мирным путем. Грузия сегодня не хочет быть стороной в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.

У самой Грузии есть проблема в связи с территориальной целостностью. В то же время в Грузии есть большая армянская диаспора. Вовлечение Грузии в эту проблему может привести к трагическим последствиям. Но грузинская общественность однозначно рядом с Азербайджаном. Здесь каждый хорошо знает, что Азербайджан подвергся оккупации, а Армения является оккупантом", - добавил Махир Дарзиев.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)