Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с молдавским коллегой

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Олегом Цулей, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД.

В ходе телефонной беседы, состоявшейся по инициативе молдавской стороны, стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, входящих в повестку двустороннего сотрудничества, в том числе, по расширению отношений в политической, экономической, торговой и других сферах. Было достигнуто соглашение о скором проведении в формате видеоконференции политических консультаций между МИД двух стран. Была подчеркнута важность дальнейшего развития и полного использования существующего потенциала сотрудничества в экономической и торговой сферах между Азербайджаном и Молдовой.

Министр Цуля выразил признательность за поддержку, оказанную Молдове азербайджанской стороной в борьбе с пандемией COVİD-19.

Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о последней провокации Армении, увеличивающей напряженность в регионе, в том числе, о провокационных заявлениях и действиях руководства Армении, отметил, что подобная деятельность наносит удар по урегулированию конфликта путем переговоров. Он подчеркнул, что сегодня, в результате огня с армянской стороны на границе двух государств погиб азербайджанский военнослужащий, ответственность за это преступление лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Во время телефонной беседы министры обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова.)