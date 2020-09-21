Заявления, озвученные Президентом Ильхамом Алиевым в своем интервью, в центре внимания российских СМИ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Российские СМИ широко осветили интервью Президента Ильхама Алиева Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению Азербайджана и телеканалу RealTV.

Как сообщает в понедельник Trend, ТАСС, "Интерфакс", "Рен ТВ", "ТВС", "360 ТВ" и другие российские СМИ привели заявления, озвученные Президентом Ильхамом Алиевым во время интервью.

В материалах сообщается, что как подчеркнул Президент Азербайджана, мирные переговоры по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту фактические не ведутся, Азербайджан не намерен участвовать в переговорах ради имитации.

В материале агентства ТАСС нашло свое отражение мнение о том, что Президент Ильхам Алиев обвинил Армению в нарушении переговорного процесса, а бессмысленные заявления и провокационные шаги руководства Армении сделали переговоры бессмысленными.

В сюжете телеканала "ТВС" подчеркивается, официальный Баку выступает с серьезными заявлениями. В интервью Президент Ильхам Алиев назвал незаконное заселение Арменией оккупированного Нагорного Карабаха "преступлением".

Сайт pravda.ru пишет, что Президент Ильхам Алиев, адресовав Армении предупредительный месседж, сказал: "Товузские события стали очередным уроком для них. Если хотят получить новый урок, то мы готовы к этому".

Газета "Московский комсомолец" растиражировала мнение Президента Ильхама Алиева о том, что Армения готовится к войне, азербайджанская сторона обладает в связи с этим серьезными разведданными. Газета пишет, что как сказал глава азербайджанского государства - его страна не имеет никаких военных целей на территории Армении, однако, в случае продолжения провокаций, Азербайджан пересмотрит свою политику.

Газета "Коммерсантъ" пишет, что Президент Ильхам Алиев жестко раскритиковал политику Пашиняна по заселению оккупированных территорий. В статье сообщается, что как подчеркнул Президент Азербайджана - это противоречит Женевской конвенции и является преступлением.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев)