Эльхан Алескеров: Восстановление прав удин и албанской церкви - еще один вклад Азербайджана в развитие мировой цивилизации

БАКУ /Trend/ - Восстановление прав удин и албанской церкви является очередным вкладом Азербайджана в развитие мировой цивилизации.

Как сообщает Trend, об этом сказал директор Экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров, выступая на видеоконференции на тему «Наследие Кавказской Албании», проведенной по инициативе экспертной площадки Baku Network.

Как отметил Эльхан Алескеров, десять лет тому назад по поручению азербайджанского правительства большая экспедиция Академии наук прибыла в село Киш Шекинского района, где начались работы по реставрации древнейшей христианской церкви.

«Это было в тот период, когда Азербайджан только залечивал свои раны, связанные с войной, и у страны не было финансовых ресурсов. Но, несмотря на это, Азербайджан совершил большой шаг, который имеет и историческое значение. Азербайджан - страна, преимущественно населённая мусульманским населением - восстановил попранные права малочисленного, но одного из древнейших народов Кавказа, удинов и других народов, которые населяли историческую Кавказскую Албанию христианского вероисповедания, реставрировала и открыла церковь. Я думаю, что это беспрецедентный случай на арене мировой истории, когда страна, которая занята вопросами дэоккупации 20 процентов территории, страна, которая залечивала раны, страна, которая должна была и обеспечивала жизнеспособность миллиона беженцев, в то же время протянула руку малочисленной, но родной для Азербайджана удино-албанской общине», - сказал он.

Алескеров отметил, что в Азербайджане очень сильные традиции албановедения.

«Здесь речь идет не о наследии одного народа, а всех тех народов, которые населяли Азербайджан в период христианства. Азербайджан сохранил это наследие и в лице малочисленной удинской общины. Я считаю, что это пример для многих стран, которые пытались всяким образом ассимилировать эту общину. Здесь надо отметить Армению, которая оккупировала наши территории и выдает албанскую церковь за армянскую. Азербайджан вносит неоценимый вклад в дело сохранения исторического наследия мировой цивилизации, восстанавливая древние христианские церкви, в то время, как Армения, огульно претендующая на звание древнехристианской, беззастенчиво выдает албанские церкви за свои и повсеместно варварски разрушает мусульманские святыни. Азербайджан и населяющие его народы являются наследниками Кавказской Албании и последующих государственных образований на его территории», - сказал он.