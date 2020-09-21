Спикер парламента Азербайджана находится с официальным визитом в России (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахибой Гафаровой прибыла с официальным визитом в Россию, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Милли Меджлис.

Это первый официальный визит Сахибы Гафаровой в Россию в качестве председателя Милли Меджлиса.

В состав делегации входят председатель комитета Милли Меджлиса Самед Сеидов, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Россией Низами Сафаров, депутаты Эльдар Гулиев, Михаил Забелин, Амина Агазаде, Турал Гянджалиев, руководитель Аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

В аэропорту «Домодедово» в Москве делегацию Милли Меджлиса встретили заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России Ильяс Умаханов, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу и другие официальные лица.

Завтра председатель парламента Гафарова начнет официальные встречи в рамках программы визита.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )