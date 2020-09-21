Интервью Президента Ильхама Алиева местным телеканалам в центре внимания зарубежных СМИ

БАКУ /Trend/ - Ведущие СМИ ряда стран широко осветили интервью Президента Ильхама Алиева Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению Азербайджана и телеканалу RealTV.

Как передает в понедельник Trend, зарубежные СМИ, в первую очередь, акцентировали внимание на заявлениях главы азербайджанского государства по поводу вероломной политики и провокаций руководства Армении.

Турецкое агентство Anadolu, Hürriyet, Milliyet, Sabah, Takvim и другие популярные газеты, телеканалы TRT HABER, TGRT, HABER TÜRK, A HABER, NTV, федеральные информационные агентства России ТАСС, Интерфакс и РИА Новости, сайты Lenta.ru, News.ru, Vesti Kavkaza, Pravda.ru, газеты "Московский комсомолец" и "Коммерсантъ", телеканалы РЕН ТВ, ТВС, 360 ТВ, информационно-аналитическое издание Европейского совета EU Politics, египетские агентство Asyaelyoum и издание Al-Diplomacy, румынский портал News24hours, украинский "РБК-Украiна", кыргызский Goldenbridgenews, грузинские сайты Interpressnews, Dalgatv, 24news, News опубликовали материалы, привели цитаты из интервью Президента Ильхама Алиева.

В опубликованных материалах отражены суждения Президента Ильхама Алиева об агрессивной политике Армении против Азербайджана, ее политике незаконного заселения оккупированных территорий, срыве переговоров путем выдвижением абсурдных условий, а также о том, что в случае продолжения военных провокаций оккупантам будет дан более жесткий ответ.

Турецкие СМИ также особо отметили в интервью главы государства его слова в связи с азербайджано-турецкими отношениями.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)