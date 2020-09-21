Президент Ильхам Алиев: Азербайджан играет важную роль в поощрении межкультурного диалога

Политика 21 сентября 2020 23:27 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан играет важную роль в поощрении межкультурного диалога

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет важную роль в поощрении межкультурного диалога. Азербайджан - один из известных центров мультикультурализма в мире.

Как передает Trend, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в выступлении в видеоформате на Заседании высокого уровня, посвященном 75-летию ООН, в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Глава государства отметил, что начатый Азербайджаном в 2008 году "Бакинский процесс" имеет целью укрепление межкультурного диалога. "Бакинский процесс" объединил государства-члены Организации исламского сотрудничества и Совета Европы. Проводимый раз в два года в Азербайджане Всемирный форум по межкультурному диалогу был признан резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН в качестве основной глобальной платформы для поощрения межкультурного диалога.

В 2016 году в Азербайджане был проведен VII Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН. Кроме того, в 2015 году Азербайджан организовал первые Европейские игры, а в 2017 году - IV Игры исламской солидарности. Эти спортивные соревнования также стали важным вкладом в межкультурный диалог.

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