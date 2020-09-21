Президент Ильхам Алиев: В официальной идеологии Армении молодому поколению прививается ненависть к азербайджанскому народу

БАКУ /trend/ - В официальной идеологии Армении господствует политика "азербайджанофобии". Молодому поколению прививается ненависть к азербайджанскому народу.

Как передает Trend, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в выступлении в видеоформате на Заседании высокого уровня, посвященном 75-летию ООН, в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Армения недавно приняла агрессивную военную доктрину и стратегию национальной безопасности наступательного характера. В стратегии национальной безопасности отражены расистские, шовинистические и "азербайджанофобские" взгляды. Агрессивная риторика и провокации демонстрируют, что Армения готовится к новой агрессии против Азербайджана. Мы призываем ООН и международное сообщество сдерживать Армению от очередной военной агрессии. Ответственность за провокации и эскалацию напряженности ложится на военно-политическое руководство Армении. Армяно-азербайджанский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана и на основе резолюций Совета Безопасности ООН", - сказал глава государства.