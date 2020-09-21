Президент Ильхам Алиев: Несколько месяцев назад мы начали инициативу широкого политического диалога

Политика 21 сентября 2020 23:49 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Несколько месяцев назад мы начали инициативу широкого политического диалога

БАКУ /Trend/ - Несколько месяцев назад мы начали инициативу широкого политического диалога.

Как передает Trend, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в выступлении в видеоформате на Заседании высокого уровня, посвященном 75-летию ООН, в рамках 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Азербайджан - стабильная, современная и демократическая страна. Развитие демократии и защита прав человека являются одними из главных приоритетов нашего правительства. Полностью обеспечиваются все фундаментальные права, в том числе свобода выражения, свобода медиа, свобода собраний, свобода вероисповедания и развитие гражданского общества. Несколько месяцев назад мы начали инициативу широкого политического диалога. Все основные политические партии поддержали эту инициативу. Успешно начавшийся этот политический диалог укрепит нашу политическую систему и послужит делу обеспечения устойчивого развития Азербайджана", - отметил глава государства.

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