Реджеп Тайип Эрдоган: Попустительство по отношению к армянам, нападающим на азербайджанские земли - реальный пример лицемерия в мире

БАКУ /Trend/ - Еще раз повторяю, что страны, которые доказали свое лицемерие и беспринципность в отношении продолжающихся гуманитарных кризисов в Сирии, Ливии и Йемене, не могут принести миру справедливость. Один из реальных примеров этого - попустительство по отношению к нападениям Армении на азербайджанские земли.

Как сообщает Trend, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в своем обращении после очередного заседания правительства Турции, состоявшегося под его председательством.

Эрдоган отметил, что Турция не претендует ни на чьи земли. Турция будет отстаивать свои права до конца.