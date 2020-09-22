Реджеп Тайип Эрдоган: Попустительство по отношению к армянам, нападающим на азербайджанские земли - реальный пример лицемерия в мире
БАКУ /Trend/ - Еще раз повторяю, что страны, которые доказали свое лицемерие и беспринципность в отношении продолжающихся гуманитарных кризисов в Сирии, Ливии и Йемене, не могут принести миру справедливость. Один из реальных примеров этого - попустительство по отношению к нападениям Армении на азербайджанские земли.
Как сообщает Trend, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в своем обращении после очередного заседания правительства Турции, состоявшегося под его председательством.
Эрдоган отметил, что Турция не претендует ни на чьи земли. Турция будет отстаивать свои права до конца.
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Реджеп Тайип Эрдоган: Попустительство по отношению к армянам, нападающим на азербайджанские земли - реальный пример лицемерия в мире
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