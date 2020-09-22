Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Саудовской Аравии

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник направил поздравительное письмо Королю Саудовской Аравии Его величеству Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду

"Ваше величество,

Дорогой Брат,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Саудовской Аравии – Дня провозглашения Королевства.

Развитие по восходящей связей между Азербайджанской Республикой и Королевством Саудовская Аравия, основанных на дружбе, взаимном доверии и поддержке, вызывает удовлетворение. Уверен, что опирающиеся на прочную исламскую солидарность эти отношения и впредь будут успешно расширяться и укрепляться как в двустороннем порядке, так и в рамках международных организаций в интересах наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, братскому народу Саудовской Аравии – постоянного мира и процветания", - говорится в поздравительном письме главы государства.