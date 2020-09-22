На реконструкцию автодорог в Сабунчинском районе Баку выделены 8,3 млн манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сабунчинского района города Баку.

В распоряжении говорится, что с целью продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселков Нардаран и Забрат Сабунчинского района города Баку из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 8,3 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой этого распоряжения, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.