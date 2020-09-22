Президент Ильхам Алиев направил очень серьезные месседжи Армении и ее покровителям - депутат

БАКУ /Trend/ - В интервью местным телеканалам, после церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении «Абшерон» на Бакинском заводе глубоководных оснований им. Гейдара Алиева, Президент Ильхам Алиев направил очень серьезные месседжи Армении и ее покровителям, связанные с решением нагорно-карабахского конфликта, подготовкой Армении к новой войне и ее провокационным действиям.

Об этом во вторник сказал Trend глава парламентского комитета по науке и образованию Бахтияр Алиев.

Алиев отметил, что Армения это страна-агрессор. В резолюциях СБ ООН однозначно прописан незамедлительный и безоговорочный вывод захватнических войск с оккупированных азербайджанских территорий: «Однако сопредседатели Минской группы ОБСЕ в поисках новых «рецептов». Они обязаны обеспечить выполнение резолюций СБ ООН. Этого 30 лет от них ждут сотни тысяч вынужденных переселенцев, изгнанных с родных мест и весь азербайджанский народ. Как отметил глава государства, "Мы не будем участвовать в переговорах ради имитации. Я негативно расцениваю нынешнее состояние переговоров, и считаю, что азербайджанский народ полностью согласен со мной. Знаете, я всегда, во все времена говорил азербайджанскому народу правду и считаю, что это единственно правильная политика. Народ должен знать, что происходит, где мы находимся, в чем заключается наша политика. В своих выступлениях и на встречах с представителями медиа я вношу ясность в актуальные вопросы и считаю, что это очень важно, потому что граждане должны знать и получать достоверную информацию для правильного анализа. Переговоры практически не ведутся… Руководитель Армении фактически нарушил – не нарушает, а нарушил – переговорный процесс, потому что их абсурдные заявления, провокационные шаги делают переговоры бессмысленными».

Депутат отметил, что в своем выступлении Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан требует безоговорочного и полного вывода армянских войск с оккупированных территорий, что отражено в резолюциях СБ ООН.

Депутат добавил, что агрессор Армения угрожает Азербайджану новой войной, оккупацией новых территорий и постоянно вооружается: «Считаю, что новое руководство Армении с их фашистской идеологией очень серьезная угроза. Они угрожают не только Азербайджану, но и всем региону. Поэтому решительно нельзя позволять, чтобы захватническая Армения совершала очередные акты геноцида. В соответствии с резолюциями СБ ООН и при поддержке международной общественности доблестная азербайджанская армия должна своевременно пресечь действия оккупационной Армении, захваченные азербайджанские территории должны быть полностью освобождены, а в регионе обеспечены мир и безопасность. Армения не должна забывать, что Азербайджан никогда не согласится с оккупацией своих земель, во что бы то ни стало восстановит свою территориальную целостность, очистит оккупированные территории от армянских террористов. Армения должна сделать вывод из этого, в противном случае ее ждут тяжелые последствия».

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)