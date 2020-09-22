Правительство Пашиняна не прекращает военно-политические провокации — депутат

БАКУ /Trend/ - Основанная на фашистской идеологии оккупационная политика Армении, в рамках которой она оккупировала признанные на международном уровне территории Азербайджана, нарушив права более миллиона человек, в последнее время еще более активизировалась.

Об этом во вторник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Пярвин Керимзаде. Депутат сообщила, что нарушение прав человека и демократии в Армении, которая зарится на чужие территории, оставила людей без крова, изгнала их с земли прадедов, уже не новость сегодняшнего дня. В течение многих лет Армения, игнорируя нормы и принципы международного права, проводит агрессивную политику, удерживая под оккупацией международно признанные территории Азербайджана. Страна-агрессор провела на оккупированных территориях этническую чистку и сохраняя напряженность, представляет собой серьезную угрозу безопасности региона.

"Нынешнее правительство Армении под руководством Пашиняна оказывает поддержку терроризму на государственном уровне. Агрессивная политика, безумная риторика и разнузданные выступления премьер-министра Армении говорят о политическом крахе этой страны. Беспомощное и отчаявшееся правительство Пашиняна различными манипуляциями и бессмысленными заявлениями избегает урегулирования нагорно-карабахского конфликта, который является самой болезненной проблемой Азербайджана, срывает переговорный процесс, продолжает военно-политические провокации. Пашинян говорит, что Азербайджан должен вести переговоры не с Арменией, а с Нагорным Карабахом. Это попытка сменить формат переговоров и Азербайджан никогда не согласится с этим.

Продолжая нарушать нормы международного права на глазах мирового сообщества, правительство Пашиняна, с одной стороны, осуществляет незаконное заселение наших оккупированных территорий, а с другой — вооружает свою армию.

Президент Ильхам Алиев во время интервью Азербайджанскому телевидению, Общественному телевидению и телеканалу Real после церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении "Абшерон" неоспоримыми аргументами полностью разоблачил агрессивную политику Армении, обнажив истинную сущность руководства этой страны. В то же время глава государства направил Армении послание с предостережением: "Товузские события стали очередным уроком для них. Если хотят получить новый урок, то мы готовы к этому".

Опираясь на свою силу и авторитет, Азербайджан всегда демонстрировал принципиальную позицию в урегулировании нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности нашей страны, не отходя ни на шаг от своей решительной позиции, стране-оккупанту, как во время предотвращения военных провокаций, так и в дипломатической плоскости, нанесены сокрушительные удары.

Армянский народ должен правильно просчитать последствия безответственных действий своего нынешнего руководства, которое толкает страну в пропасть. Чтобы избежать очередного поражения, им не следует обманываться попыткой реванша правительства Пашиняна", - сказала Пярвин Керимзаде.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Ровшан Гусейнов)