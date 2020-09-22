ПАСЕ приветствует решение об освобождении Тофика Ягублу под домашний арест

БАКУ/Trend/ - Докладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приветствуют решение Бакинского апелляционного суда об освобождении Тофика Ягублу под домашний арест, пока он ожидает слушаний по своему делу 28 сентября 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на ПАСЕ.

Как заявили докладчики ПАСЕ, это долгожданный шаг.

«Мы также рады, что Ягублу решил прекратить голодовку», - отметили они.