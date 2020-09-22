Толерантность высоко ценят в Азербайджане — израильский вице-мэр

БАКУ /Trend/ - Толерантное отношение к разным странам и к разным этносам ценится очень высоко в Азербайджане, сказал во вторник Trend Вице-мэр города Мигдаль-Эмек в Израиле Сергей Окландер.

Окландер рассказал, что по причине своей работы с репатриантами, он хорошо знаком с выходцами из Азербайджана, большая община которых всегда делилась своими теплыми воспоминаниями о тесных, хорошо развитых межнациональных, межрелигиозных отношениях.

По его словам, Азербайджан является примером толерантности: «Тот факт, что люди, выросшие уже в новом поколении, можно сказать, за последние 30 лет свободно владеют русским языком говорит о том что толерантное отношение к разным странам и к разным этносам ценится очень высоко в Азербайджане», - сказал он.

Собеседник отметил, что атмосфера, созданная в Азербайджане в плане толерантности, где никто не интересуется этническим происхождением окружающих, говорит сама за себя.

Комментируя эскалацию военной напряженности в регионе, Окландер назвал ситуацию уму не постижимой.

«В продвинутом мире о таком не может быть и речи. Мы как никто другой чувствуем, знаем и поддерживаем,понимаем. Я уверен, что политики и военные найдут в себе силы и понимание того что два народа должны жить мирно, относиться друг к другу с уважением и это продвинет их интересы во всех направлениях в будущем», - сказал Окландер.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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