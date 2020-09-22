Севиль Микаилова: Руководство Армении готовится не к миру, а к войне (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - К большому сожалению, руководство Армении сегодня готовится не к миру, а к войне.

Об этом депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Севиль Микаилова сказала в интервью каналу "ARB 24", сообщает во вторник Trend.

Депутат отметила, что провокационные действия Армении, попытки этой страны обострить ситуацию на границе с Азербайджаном и на линии фронта приобретают все более агрессивный характер.

Микаилова подчеркнула, что переход этих действий в более интенсивную фазу, безусловно, говорит о том, что Пашинян готовится не к миру, а к войне.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке:

(Текст: Кямаля Сеидова.)