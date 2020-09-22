Новый посол Нидерландов в Азербайджане прибыла в Баку

БАКУ /Trend/ - Новый посол Королевства Нидерландов прибыла в Азербайджан

Об этом сообщили в посольстве Нидерландов в Азербайджане, передает во вторник Trend.

В сообщении посольства говорится: "Мы рады приветствовать нового посла Паулине Эиземан. Следующие четыре года она будет вносить свой вклад в дальнейшее улучшение отношений между двумя странами".

Отмечается, что посол официально приступит к работе после вручения верительных грамот Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)