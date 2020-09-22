Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового детского сада в поселке Шаган (ФОТО) (версия 2)

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22 сентября Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания детского сада номер 212 в поселке Шаган Хазарского района Баку.

Как сообщает Trend, Первый вице-президент Мехрибан Алиева была проинформирована о новом здании.

Было отмечено, что здание, в котором расположен детский сад номер 212, действует с 1940 года. С конца 2019 года по август 2020 года Фонд Гейдара Алиева вел на этой территории строительство нового здания для детского сада.

Было отмечено, что в двухэтажном детском саду на 100 мест действуют 4 группы. В здании имеются спальные комнаты для младенцев, средних, старших и дошкольных групп, игровые комнаты для досуга детей, буфет, столовая.

В детском саду также есть актовый и спортивный залы, зеленая терраса для отдыха и развлечений детей, футбольная, баскетбольная площадки, скаладромный участок для физической подготовки детей, уголок природы, творческая комната для развития детей. В здании также созданы рабочий и методический кабинеты для учителей.

Отметим, что в Азербайджане уделяется внимание усилению социальной защиты детей, тому, чтобы они росли здоровыми и счастливыми. Строительство современных яслей-детских садов является наглядным подтверждением этого. Фонд Гейдара Алиева вносит особый вклад в создание новых детских воспитательных учреждений, а также реконструкцию уже существующих яслей и детских садов на уровне современных требований. Программа Фонда Гейдара Алиева «Развитие дошкольных учебных заведений» еще раз подтверждает, что обучение и воспитание детей являются одним из важных направлений его деятельности.