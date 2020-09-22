Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания Детской школы искусств в поселке Бюльбюля (ФОТО) (версия 2)

Первая версия опубликована в 16:05

БАКУ /Trend/ - 22 сентября состоялось открытие нового здания Детской школы искусств номер 3 имени Гюляры Алиевой в поселке Бюльбюля Сураханского района Баку.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняла участие Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева была проинформирована о том, что школа была создана в 1935 году при музыкальном обществе, с 1940 года действовала как Детская музыкальная школа номер 5, а с 1988 года – как Детская школа искусств номер 3.

Ввиду того, что двухэтажное здание школы находилось в аварийном состоянии, Фонд Гейдара Алиева построил новое здание. В трехэтажном здании имеются 25 классных комнат, танцевальный зал, кабинет рисования, актовый зал, библиотека, учительская и столовая. В настоящее время в школе обучаются 493 ученика по 17 специальностям. Их обучением занимаются 110 преподавателей. Уроки танцев и рисования в Детской школе искусств проходят в группах, занятия по другим специальностям – индивидуально.

На сегодняшний день более 35 учеников школы были удостоены звания лауреатов на международных конкурсах, а около 70 учеников заняли высокие места на республиканских конкурсах. Выпускниками Детской школы искусств номер 3 имени Гюляры Алиевой является ряд известных лиц.

Отметим, что сегодня в Азербайджане предпринимаются важные шаги по развитию образования и культуры, ученые и деятели культуры окружены особой заботой. Фонд Гейдара Алиева вносит значительный вклад в это дело. Строительство отвечающего самым современным стандартам нового здания для Детской школы искусств номер 3 имени Гюляры Алиевой, подарившей нашей стране известных деятелей искусств, является ярким примером внимания и заботы Фонда об этой сфере.