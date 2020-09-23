Бывший посол: Азербайджан ведет борьбу с оккупацией

БАКУ /Trend/ - Азербайджан как руководитель Движения неприсоединения ведет борьбу с оккупацией, что является одной из основных задач этого движения. Об этом сказал Trend бывший посол Ирана в Узбекистане, Таиланде и Азербайджане Мохсин Пакайин.

По его словам, в настоящее время одним из важнейших вопросов Движения неприсоединения является то, что независимые страны сталкиваются с проблемой оккупации. Часть территории Азербайджана также оккупирована Арменией.

Пакайин добавил, что оккупация препятствует установлению справедливого мира во всем мире и противоречит справедливости.

Экс-посол отметил, что страны-участники Движения неприсоединения на основе принципов сотрудничества стремятся восстановить мир и безопасность в мире и предотвратить войны и конфликты.

"Учитывая, что Азербайджан будет председательствовать в Движении неприсоединения до 2022 года, это прекрасная возможность для достижения целей движения. Потому что это движение - вторая по числу участников международная политическая организация после ООН", - сказал он.

Пакайин сказал, что это движение - одно из активных структур по развитию многостороннего сотрудничества. Так, страны самостоятельно заявляют о своих позициях относительно своих приоритетов, проблем и конфликтов в мире и пытаются найти решение. После СССР к целям Движения неприсоединения добавилась экономика. Развитие экономического сотрудничества между странами-участницами движения стало приоритетом.

"В нынешней ситуации Движение неприсоединения должно развивать мультилатерализм для достижения своих основных целей. Азербайджан может стать одним из успешных руководителей Движения неприсоединения в этом направлении", - сказал он.

Пакайин отметил, что главный вопрос сегодняшнего дня - это коронавирус. Азербайджан вместе со странами-членами предпринимает шаги по борьбе с ущербом, причиненным коронавирусом, и в направлении уменьшения ущерба для людей.

По его словам, создание комитета с участием талантливых специалистов из стран-членов Движения неприсоединения могло бы стать шагом в направлении предотвращения этого бедствия: "Иран и Азербайджан - два активных члена Движения неприсоединения. Две страны едины по многим международным вопросам. Обе страны демонстрируют единую позицию по мультилатерализму, в борьбе против санкций и оккупации. С этой солидарностью Азербайджан и Иран могут помочь Движению неприсоединения в выполнении его основных обязанностей и продвижении своей позиции".

Экс-посол отметил, что страны-члены Движения неприсоединения пытаются укрепить свою экономику и увеличить разновидность. Азербайджан может сформировать сотрудничество между странами-членами в сферах энергетики, транзита продуктов, торговли и туризма. Это принесет пользу всем странам-членам.

(Автор: Эльнур Багышов)