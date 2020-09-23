Спикер парламента Азербайджана: Незаконное заселение оккупированного Нагорного Карабаха сирийскими и ливанскими беженцами вызывает обеспокоенность (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Незаконное заселение оккупированного Нагорного Карабаха сирийскими и ливанскими беженцами вызывает обеспокоенность.

Об этом во время сегодняшнего выступления в Совете Федерации Федерального собрания России сказала председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова, сообщает в среду Trend.

«Я не могу не коснуться нагорно-карабахского конфликта, являющегося самой болезненной проблемой Азербайджана. Оккупирована одна пятая территории Азербайджана - Нагорно-Карабахский регион и семь прилегающих районов. Чтобы у присутствующих здесь было полное и объективное представление о конфликте, хотела бы сделать небольшой экскурс в историю Нагорного Карабаха. 14 мая 1805 года в Азербайджане, в селе Кюрекчай вблизи Гянджи был подписан Кюрекчайский договор о переходе Карабахского ханства в подданство Российской империи. Договор был подписан Карабахским Ибрагимхалил ханом и генералом Российской империи Павлом Цициановым. В 1921 г. Кавказское бюро большевистской партии приняло решение о сохранении Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. Обратите внимание - не о «передаче», как необоснованно утверждают некоторые сфальсифицированные армянские источники, а о «сохранении». В 1923 г. Азербайджанская ССР приняла указ о создании Нагорно-Карабахской автономной области в составе Азербайджана», - сказала Гафарова.