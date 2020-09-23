Состоялась встреча спикера Милли Меджлиса Азербайджана с Сергеем Лавровым (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 23 сентября состоялась встреча спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым

Как сообщили в среду Trend в Милли Меджлисе, делегация во главе со спикером азербайджанского парламента Сахибой Гафаровой 23 сентября встретилась с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Приветствуя спикера Милли Меджлиса Сахибу Гафарову и делегацию, Сергей Лавров выразил уверенность в том, что визит станет ценным вкладом в дальнейшее развитие российско-азербайджанских отношений.

Было отмечено, что российская сторона высоко ценит тот факт, что делегация новоизбранного Милли Меджлиса нанесла один из первых визитов за рубеж в Россию. В целом такие визиты в Россию высокопоставленных государственных чиновников, в том числе нового министра иностранных дел Азербайджана, очень важны с точки зрения обмена мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Сергей Лавров отметил, что в ходе переговоров с официальными лицами Азербайджана было принято решение активизировать совместные усилия по решению вопросов, поднятых в ходе телефонного разговора между президентами двух стран — Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым. Россия намерена и дальше углублять отношения с Азербайджаном во всех сферах жизни, в том числе в дипломатической.

Министр иностранных дел России посчитал важными связи парламента Азербайджана с Государственной Думой Совета Федерации России, участие наших делегаций в международных парламентских организациях.

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сообщила, что азербайджано-российские отношения имеют многовековые традиции и всегда отличались характерными особенностями.

"Между Азербайджан и Россией, которая является одной из первых стран, признавших нашу независимость, сформировано тесное сотрудничество, с годами поднявшееся до уровня стратегического партнерства. Регулярные контакты и доверительные отношения между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным придают динамику нашим отношениям, которые можно охарактеризовать как отношения стратегических партнеров.

Наряду с идеальным политическим диалогом, между нашими странами по-прежнему динамично развиваются и экономические отношения. Россия — один из основных торговых партнеров нашей страны", - сказала Сахиба Гафарова.

Акцентируя внимание на стремительном расширении географии межрегионального сотрудничества между двумя странами, спикер Милли Меджлиса отметила, что сегодня Азербайджан активно сотрудничает с субъектами России — Дагестаном и Татарстаном, Астраханской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской, Владимирской, Волгоградской областями и другими регионами.

Сахиба Гафарова отметила, что парламенты двух стран также играют важную роль в развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Россией.

"Отношения между Милли Меджлисом Азербайджана и Федеральным Собранием России, основанные на положениях Соглашения о сотрудничестве от 9 января 2001 года, сегодня становятся более динамичными. Национальные парламентские делегации Азербайджана и России традиционно поддерживают друг друга по наиболее важным и актуальным вопросам и успешно взаимодействуют в рамках различных международных организаций."

В Милли Меджлисе и Федеральном Собрании действуют группы дружбы, а между структурами существует постоянная двусторонняя межпарламентская комиссия", - отметила Гафарова.

Она подчеркнула, что Азербайджан — страна с наибольшим количеством этнических русских на Южном Кавказе. Между нашими странами существует прочная правовая база, состоящая из более чем 200 двусторонних документов.

К ним относятся Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Россией и Азербайджаном, а также Бакинская декларация о дружбе и стратегическом сотрудничестве.

По словам спикера Милли Меджлиса, армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт продолжает создавать серьезные препятствия для какого-либо развития в регионе. Азербайджан привержен урегулированию конфликта мирным путем. Конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана на основе Устава ООН, соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и Хельсинкского Заключительного акта.

В целом,отметила Гафарова, на фоне неэффективной деятельности Минской группы ОБСЕ Россия, будучи сопредседателем этой группы, активно участвует в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Российская сторона приложила большие усилия в данном направлении. Наряду с этим абсурдные заявления, озвученные в последнее время премьер-министром Армении Пашиняном о "семи условиях", которые будучи вариантом компромисса могут быть обсуждены с условием признания Азербайджаном права народа Нагорного Карабаха на самоопределение, срывают все усилия мирового сообщества по мирному разрешению конфликта.

Также не выдерживают критики заявления Пашиняна о присоединении оккупированного Арменией Нагорного Карабаха к переговорному процессу, подчеркнула Сахиба Гафарова.

Сделав небольшой экскурс в историю Нагорного Карабаха, спикер Милли Меджлиса отметила, что 14 мая 1805 года в поселке Кюрекчай близ города Гянджа в Азербайджане подписан Кюрекчайский договор о переходе Карабахского ханства в подчинении России. Договор был подписан карабахским ханом Ибрагимхалил ханом и генералом Российской империи Павлом Цициановым. Далее в соответствии с Гюлистанским от 1813 года, и Тюркменчайским 1828 года договорами и другие территории Азербайджана вошли в состав Российской империи. После ее распада была создана Азербайджанская демократическая республика, которая просуществовала два года. В 1920 году в Азербайджане была установлена Советская власть.

Годом позже Кавказское бюро Большевистской партии приняло решение о сохранении Нагорного Карабаха в составе Азербайджана. Не "передаче", как необоснованно заявляют некоторые лживые армянские источники, а о "сохранении", подчеркнула она.

В 1923 году Азербайджанская ССР издала указ о создании Нагорно-Карабахской автономной области в составе Азербайджана. Уровень жизни там был выше, чем в других регионах страны. Никто и никогда не подвергался дискриминации по признаку национальности или религии, сказала Гафарова.

"Армянское руководство не должно забывать, что в современном мире факт оккупации Арменией азербайджанских земель невозможно будет скрыть, выдавая за «общую систему безопасности Армении и "Арцаха"». В частности Армения не сможет скрыть факт оккупации после того, как сама же стала инициатором боев в Товузском регионе Азербайджана, и нацелилась вне Карабаха на инфраструктурные объекты, которые представляют исключительную значимость для региона в целом.

Как отметила спикер Милли Меджлиса, все это является серьезным нарушением международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции от 12 августа 1949 года и Дополнительного протокола к ней от 8 июня 1977 года, и классифицируются как военное преступление. Незаконное переселение Арменией сирийских и ливанских беженцев на оккупированные территории Азербайджана вопреки этим конвенциям сегодня вызывает особую озабоченность.

В связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом Лавров заявил, что Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ поддерживает решение проблемы и не жалеет усилий в этой сфере. Он подчеркнул, что слова премьер-министра Армении Пашиняна о Нагорном Карабахе создают препятствия на пути к процессу урегулирования конфликта. Это официальная позиция Москвы.

Спикер Милли Меджлиса выразила уверенность в том, что Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ сделает все возможное в целях посредничества для урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Далее в ходе встречи были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Визит парламентской делегации Азербайджана в Россию продолжается.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)