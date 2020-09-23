Азербайджан - безусловно очень толерантная страна — мэр израильского города

БАКУ /Trend/ - Никаких сомнений в том, что Азербайджан - очень толерантная страна, сказал в среду Trend мэр израильского города Тират-Кармель Арье Таль.

Вспоминая свой недавний визит в Азербайджан, Таль отметил гостеприимство местных жителей.

«Жители Азербайджана - это люди, которые верят в доброту, окажут вам настолько теплый прием, что вы почувствуете себя как дома», - сказал Тал.

Несомненно, отметил Таль, что это результат политики толерантности Азербайджана.

«Эта страна одна из самых толерантных, и то, как люди здесь приветствуют вас, доброжелательно относятся к вам, показывает это. Вы не найдете этого во многих других странах. Можно сказать, что Азербайджан - одно из лучших мест, здесь люди открытые, открытые для новых идей, открытые для установления хороших отношений с гражданами многих стран», - сказал он.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: )

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