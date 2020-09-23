Депутат Севиль Микаилова провела очередной онлайн-прием своих избирателей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса (парламента) Севиль Микаилова, представляющая 56-й Хачмазский сельский избирательный округ, провела очередной онлайн-прием своих избирателей, сообщает в среду Trend.

На приеме жители города Худат и сельские жители обратились к депутату с социальными вопросами и беспокоящими их проблемами.

Депутат выслушала обращение каждого из избирателей, отметила, что в соответствующие структуры уже направлены запросы по некоторым из озвученных проблем и получены положительные ответы по их разрешению.

Севиль Микаилова сказала, что обращения, связанные с другими проблемами граждан, прозвучавшими на приеме, взяты под контроль, они будут оперативно изучены, с надлежащими структурами будет установлена связь для их решения в соответствии с законодательством.

Избиратели, принявшие участие в онлайн-приеме, выразили признательность депутату за то, что она постоянно интересуется ими, держит под контролем их проблемы и старается их решить.

(Текст: Кямаля Сеидова.)