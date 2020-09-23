Началась встреча Сахибы Гафаровой с Вячеславом Володиным (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Началась встреча находящейся с официальным визитом в России парламентской делегации во главе со спикером Милли Меджлиса (парламент) Сахибой Гафаровой с председателем Государственной думы Федерального собрания России Вячеславом Володиным.

Об этом в среду сообщили Trend в отделе по связям с общественностью и печатью Милли Меджлиса.