Председатель организации удин поблагодарил Азербайджан за условия, созданные в стране для энтических меньшинств

БАКУ /Trend/ - Я восхищен всесторонним развитием Азербайджана за последнее десятилетие, которое осуществляется в стране под руководством Президента Ильхама Алиева, в частности Бакинским центом мультикультурализма и Национальной академией наук. Это огромная работа.

Как сообщает Trend, об этом сказал доктор философских наук, профессор кафедры философии и социологии, Председатель Волгоградской областной общественной организации удин «Нидж» Ричард Данакари, выступая на видеоконференции на тему «Наследие Кавказской Албании», проведенной по инициативе экспертной площадки Baku Network.

«Азербайджан имеет великую древнюю историю наравне с античными цивилизациями и цивилизациями древнего востока. Наша история это наше восхищение, а также наша боль. Азербайджанский народ чтит и уважает свою историю. Азербайджан имеет многовековую историю, культуру, богатое музыкальное искусство, науку и литературу. Хочу отметить, что в Волгограде, расположенном в юго-западной части России, среди всех общин всегда отмечается богатое культурное наследие Азербайджана. Особо хотел бы отметить, стихи Насими, Низами, Вургуна, а также русских писателей, которые писали об Азербайджане. Я восхищен азербайджанскими учеными, которые за последнее десятилетие провели колоссальную роботу в сфере науки. Восхищен деятельностью советского и азербайджанского учёного, востоковеда, покойного академика Зии Буниятова, азербайджанского историка, профессора, доктора исторических наук Фариды Мамедовой», - сказал он.

Данакар отметил, что на протяжении тысячелетий люди разных культур и национальностей жили в Азербайджане вместе в любви, гармонии и понимании.

«Азербайджан сегодня является родиной для всех народов, которые проживают на этой территории. Каждый гражданин Азербайджана должен беречь богатое культурное наследие страны, бороться за территориальную целостность страны, потому что историческая справедливость на стороне Азербайджана и азербайджанского народа», - добавил председатель удинской общины.