Вячеслав Володин: Слова Пашиняна о Нагорном Карабахе не способствуют мирному процессу (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Парламентская делегация во главе со спикером Милли Меджлиса (парламент) Сахибой Гафаровой в рамках официального визита в Россиию 23 сентября встретилась с председателем Государственной думы Федерального собрания России Вячеславом Володиным.

Как сообщает в среду Trend, в ходе встречи Вячеслав Володин сообщил, что Россия поддерживает территориальную целостность Азербайджана, а слова премьер-министра Армении Пашиняна вызывают обоснованное беспокойство и не способствуют мирному процессу.

В ходе беседы прошли обсуждения вокруг других вопросов, интересующих стороны.

В завершение встречи спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова пригласила своего коллегу посетить Азербайджан с официальным визитом в удобное ему время.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)