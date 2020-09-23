Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами по благоустройству, проведенными в бакинском поселке Балаханы (ФОТО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 23 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами по благоустройству, проведенными в бакинском поселке Балаханы.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева были проинформированы о работах по благоустройству, проведенных в поселке Балаханы.

Было отмечено, что выполненные здесь работы охватывают древнюю часть поселка и часть, относящуюся к началу ХХ века. Проделана очень большая работа по реставрации историко-архитектурных памятников в поселке, улучшению экологической ситуации. Также восстановлен парк имени Мирзы Алекбера Сабира.

Было сообщено, что караван-сарай Шаха Сафи в Балаханы был построен в 1635-1636 годах. Этот исторический памятник построен из местного известкового камня и известен среди населения как дворец Хаджа Рухуллы.

Отметим, что Балаханы – одно из древнейших поселений Баку. До нефтяного бума начала ХХ века Балаханы располагался на Великом Шелковом пути и занимал стратегическое положение. На протяжении веков это место было одним из основных пунктов на караванном пути, пролегающем от Китая до Испании.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева были также проинформированы о реставрации Мечети Гаджи Шахлы и мавзолея Шакир ага в поселке. Было отмечено, что Мечеть Гаджи Шахлы является архитектурным памятником XIV века. Мавзолей Шакир ага считается одним из самых ценных памятников поселка Балаханы.

Овдан в поселке был построен в XIV веке. Для того, чтобы набрать воду из источника, нужно спуститься вниз 40 ступенек. В прошлом потребность Балаханы в питьевой воде удовлетворялась из этого водоема.

Балаханская Песчаная баня состоит из 3-х соединенных между собой частей. Баня считается одной из исторических построек поселка. Она была построена в XIV веке.

Было сообщено, что в свое время в поселке Балаханы было 18 бань. Бани строились, можно сказать, в каждом квартале и отличались друг от друга как по названию, так и по архитектурному стилю.

Глава государства и первая леди сорвали инжир, полюбовались на голубей.

Этот древний поселок Баку уже утвержден как новый туристический маршрут. Это будет служить стимулированию новых субъектов предпринимательства в поселке, в частности поощрению построения бизнеса в области ремесел, в сфере услуг и торговли. Распространяемые в последнее время на многочисленных интернет-сайтах и социальных платформах фотографии поселка Балаханы привлекли внимание знаменитого итальянского портала путешествий Si Viaggia. На портале опубликована статья под названием "Азербайджанский поселок, восхищающий туристов и блогеров".

Отметим также, что процесс благоустройства означает и новые рабочие места для местных жителей. 70 процентов тех, кто участвовал в этом процессе, являлись именно местными жителями.

Затем Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Балаханы.

Приветствуя жителей, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Начинается новый период в жизни села Балаханы. Поздравляю вас по этому случаю. Вы знаете, что я уделяю особое внимание селу Балаханы. Очистка, ликвидация несколько лет назад знаменитой Балаханской мусорной свалки дали старт уже проведенным здесь экологическим работам. Потому что это создавало большие сложности для жителей Балаханы, а также, конечно же, оказывало негативное влияние на жителей города Баку в целом. Дым от этой свалки фактически сильно загрязнял воздух, это также наносило большой вред здоровью людей. В недавнем интервью телеканалам я высказал свои мысли, связанные с этим проектом, не хочу повторять. Место, которое в свое время было мусорной свалкой, сейчас превратилось в красивый полигон, созданы рабочие места. Здесь функционируют промышленный парк, мусоросжигательный завод. В то же время большая часть находящегося поблизости озера Беюкшор уже очищена и через озеро проложена дорога. Поэтому сейчас созданы хорошие возможности для передвижения.

Что же касается нынешнего этапа работ, то и они налицо. Все работы выполнены с большой любовью, со вкусом. Инфраструктурные проекты, канализация, условия, созданные для удобства людей, линии электропередачи, ремонт зданий, крыши, дороги, улицы, эстетический вид – все это делается с одной целью: чтобы проживающие здесь люди чувствовали себя комфортно, чтобы для них были созданы хорошие условия. Кроме того, созданы рабочие места. По предоставленной мне информации, проживающие здесь граждане привлечены к работе. Они выращивают деревья, цветы, кустарники. В то же время здесь работают люди из других мест. В целом на этих работах по благоустройству работой обеспечены около тысячи человек.

Это первый этап работ. Они еще не завершены. Большая часть работ завершена. Но многое еще предстоит сделать, и мы сделаем это постепенно. Еще раз хочу сказать, что главная цель, чтобы в Балаханы – в этом нашем древнем населенном пункте, древнем поселении нашей страны люди жили комфортно, еще лучше, были обеспечены работой, чтобы экологическая ситуация была хорошей, воздух был чистым, вода была чистой.

Конечно, одной из целей было также восстановление и выявление исторических памятников. Некоторые из показанных мне сегодня исторических памятников находились под землей. В том числе "Песчаная баня", другие памятники, памятники XIV века, памятники советского времени - это тоже наше национальное достояние. Эти памятники еще раз показывают, что у этого села очень древняя история, древняя культура. Потому что такие постройки могли создать только люди, обладавшие высокой культурой. В том числе овдан, баня – это означает культура.

Конечно, есть мысли, связанные с дальнейшим развитием Балаханы. Сюда уже приезжают жители и Баку, и других городов, отдыхают, гуляют, фотографируются. Как мне сообщили, публикуются в зарубежной печати публикуются материалы о Балаханы. Телеканалы, интернет сайты в Европе, России проявляют большой интерес к этому поселку. Разумеется, поток туристов будет расти. А это создаст новые возможности для жителей поселка. Было бы хорошо, если бы жители поселка были активны в вопросах, связанных с туризмом, и использовали эти возможности, могли оказывать гостям туристические услуги. Сейчас в маленьких поселках городов многих развитых стран, в таких туристических, исторических местах местные жители подключаются ко всем общим делам, и зарабатывают деньги, и информируют о своей истории, культуре, в то же время создают прекрасные условия для туристов. Поэтому это уже будет зависеть от самих людей. Конечно, государство также окажет необходимую помощь. Объекты общественного питания - кафе, чайханы и другие объекты, которые могут привлечь туристов, здесь должны быть созданы со вкусом, чтобы жизнь была активной, люди жили лучше и приезжающие из-за рубежа гости могли видеть эту красоту.

Я говорил это, и вы, жители Балаханы, хорошо знаете, что у этого поселка очень большая история. Однако эта история как бы оставалась незамеченной. Потому что плохая экологическая ситуация, ужасное состояние дорог и другие проблемы не позволяли даже гражданам Азербайджана обладать полной информацией о Балаханы. А сейчас о Балаханы пишут в мировой прессе, и это только начало. Я говорил, что сам приеду, ознакомлюсь с проделанной работой. Поэтому мы с Мехрибан ханым и приехали. Большая часть работ уже проделана. Работа, которая будет проделана на очередном этапе, придаст еще больший импульс развитию Балаханы. Еще раз поздравляю вас.

Жители: Большое спасибо, господин Президент.

Алигасан Велиев: Господин Президент, уважаемая Мехрибан ханым, как аксакал от имени жителей выражаю Вам глубокую признательность за заботу о нашем поселке. Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Первая леди Мехрибан Алиева: Большое спасибо. Здесь есть талантливые художники. Вы художник?

Эмин Алекберов: Да.

Первая леди Мехрибан Алиева: Прекрасно. Я посмотрела некоторые ваши работы, они очень красивые, созданы с большим вкусом.

Эмин Алекберов: Мы постарались сделать все возможное. Как местные жители мы реализовали наши давние мечты, постарались показать свой потенциал.

Президент Ильхам Алиев: А мы сфотографировались на фоне этих картин.

Эмин Алекберов: Благодарим, мы гордимся Вами. От имени всех живущих в Балаханы мастеров, деятелей науки, представителей интеллигенции, деятелей искусств, культуры выражаю Вам признательность за то, что поддерживаете нас в создании этой красоты. Еще раз благодарю.

Президент Ильхам Алиев: Конечно, в наших планах - работа, которая будет проделана в других поселках, уже даны соответствующие указания. На начальном этапе аналогичные проекты будут реализованы примерно в 7-8 поселках. Но, конечно, это не будет стопроцентной копией. Каждый поселок имеет своеобразный архитектурный стиль, свою историю, свой исторический облик. Поэтому проводимые в каждом поселке работы по благоустройству необходимо обсудить и с местными жителями. В первую очередь решаются проблемы, беспокоящие жителей, так же, как и здесь, инфраструктура – канализация, кровли, ремонт зданий, линии электропередачи, другие вопросы, с которыми люди сталкиваются повседневно. В то же время ремонтно-восстановительные работы обязательно должны проводиться при участии местных жителей и с учетом рекомендаций аксакалов. Потому что аксакалы хранят историю этих сел, они - живые свидетели этой истории. Одновременно к этому подключается и молодое поколение, чтобы каждое село имело свой оригинальный облик.

Вюсаля Салимова: Большое спасибо, господин Президент. Село Балаханы было известно в мировой печати нефтью. А отныне будет известно этой прекрасной работой по благоустройству, проведенной благодаря Вашей помощи, вниманию, именно этой красотой. Поэтому от имени жителей Балаханы выражаем Вам признательность.

Эльчин Рикабов: Я, как житель Балаханы, также выражаю Вам огромную благодарность за всю эту красоту, свидетелями которой мы стали.

Президент Ильхам Алиев: В Балаханы также прекрасные фрукты. Мы сорвали и попробовали инжир.

Первая леди Мехрибан Алиева: Я вспомнила, когда я была ребенком, у нас была дача в Пиршаги. Инжир точно такой же, зеленый, но сладкий.

Президент Ильхам Алиев: Я сказал, нужно сохранить и эти фрукты. Абшеронские сорта винограда - "Шаны", "Белый шаны", "Черный шаны" - сейчас их стало меньше, в некоторых случаях они исчезли. Но они были сладкими, как мед, гроздья свисали прямо на песок. Мы не должны забывать, терять эти сорта. Это прекрасные дары Абшерона. Поэтому это необходимо учесть.

Эмин Алекберов: Мы стараемся выполнить все, о чем говорилось. Безусловно, здешние мастера должны сохранять наши национальные ценности, беречь корни. Вы увидели наши образцы керамики. У нас есть ковроткацкие предприятия, где подрастающее поколение обеспечено работой. То есть, молодое поколение уже реализует свой потенциал в этих местах и, безусловно, получает пользу от этого.

Президент Ильхам Алиев: Верно. Я неоднократно говорил, еще в первые месяцы деятельности в качестве Президента я сказал, что мы должны превратить "черное золото" в человеческий капитал. Вот это "черное золото", превращенное в человеческий капитал. Мы использовали доходы от нефти на благосостояние, здоровье, комфорт, безопасность людей. Могу сказать, что сегодня этой политикой мы занимаем передовые места среди богатых нефтью стран в мировом масштабе. Ведущие международные финансовые структуры также отмечают, что нефть в Азербайджане служит улучшению благосостояния людей. Потому что сейчас сокращение бедности, безработицы является ярким примером этого. В богатых нефтью странах в некоторых случаях процветает безработица. Нищета, социальная несправедливость и другие проблемы приобрели в обществах этих стран серьезный характер. А в Азербайджане нефть служит благосостоянию народа, развитию нашей страны.

Балаханы и Бибиэйбат – самые древние нефтяные центры мира. Отсюда началась добыча нефти в мире. В настоящее время аналогичный проект реализуется в поселке Бибиэйбат. Там мы в первую очередь очистили Бибиэйбатскую бухту. Вы помните в каком состоянии она была? Страшно было смотреть, все черным-черно – вся земля черная, море черное, эти скважины, эти опоры черные, словно это была зона экологической катастрофы. Но сейчас там разбит парк. Некоторые соревнования Европейских игр мы провели там. Сейчас оттуда начинается марафон. Там созданы городок искусств и спортивный городок, крупнейший Дворец водных видов спорта нашей страны, бульвар. А второй этап – это благоустройство поселка Бибиэйбат. Там тоже идут работы. Как они идут?

Генеральный директор ООО "Бакинская служба благоустройства" Буньяд Гасымов: Господин Президент, Бибиэйбат, безусловно, меньше по масштабу. Больше половины поселка уже благоустроена. Сейчас у нас осталась одна улица. Там также проведены канализационные работы, все линии электропередачи проложены под землей.

Президент Ильхам Алиев: Когда будет там готово, сообщите мне, мы поедем и посмотрим. Да, Балаханы и Бибиэйбат – самые древние нефтяные центры в мире. В то время я дал указание в Бибиэйбате, сказал, что весь мир должен знать, что здесь была пробурена первая нефтяная скважина. Но есть ли какой-либо памятник, отражающий это? Нет. Поэтому я предложил, чтобы там из старинных предметов, строительных материалов создали как памятник макет нефтяной вышки. Сейчас иностранные гости видят, где была пробурена самая древняя в мире нефтяная скважина. Конечно же, на этом месте. Я недавно сказал, что если бы в то время Азербайджан был независимым, если бы в то время та нефть досталась нашему народу, то сегодня мы могли быть самой богатой страной мира. Но когда мы обрели независимость, Балаханы и Бибиэйбат находились в условиях экологической катастрофы. И что это дало нашему народу? Это уже риторический вопрос. Поэтому сегодня мы должны превратить эти места из зон экологической катастрофы в зоны экологического рая, и мы делаем это.

Аксакал, прошу передайте мои приветствия всем аксакалам. А вы передайте мои приветствия всей молодежи, всем женщинам, всем жителям Балаханы. Еще раз хочу сказать, я рад, что эта работа уже завершается. Спасибо.

Эльчин Рикабов: Сердечно благодарим Вас. В обществе все от мала до велика говорят: Да хранит Вас Аллах.

Первая леди Мехрибан Алиева: Передайте всем жителям наше глубокое уважение и приветствия. Спасибо.

Жители: Спасибо, благодарим.