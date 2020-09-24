Баку, Гянджа и Габала избраны членами Глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 23 сентября в 18:03)

БАКУ /Trend/ - Три города Азербайджана — Баку, Гянджа и Габала избраны членами Глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО, являющейся ведущей структурой этой организации в сфере образования, сообщает Trend со ссылкой на МИД.

Азербайджанские города включены в список членов Глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО впервые. В этом году в Глобальную сеть в целом вошли 55 городов из 27 стран. Как отмечается, в связи с этим планируется проведение мероприятия в формате видео-встречи.

Процесс избрания азербайджанских городов членами Глобальной сети осуществлялся по инициативе и при организации Постоянного секретариата Национальной комиссии Азербайджана по ЮНЕСКО, при поддержке министерства образования и участии постоянного представительства страны при ЮНЕСКО, соответствующих органов исполнительной власти.

В МИД отметили, что цель Глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО заключается в обмене опытом в сфере образования между городами-членами, повышении качества образования. Деятельность Глобальной сети по обучающимся городам координируется Институтом по пожизненному образованию ЮНЕСКО (Гамбург).

(Текст: Турал Гараджаев, Кямаля Сеидова)