Армения находится в жалком и беспомощном по сравнению с Азербайджаном положении - депутат

Политика 24 сентября 2020 13:45 (UTC+04:00)
Армения находится в жалком и беспомощном по сравнению с Азербайджаном положении - депутат

БАКУ /Trend/ - В одиночку Армении не осилить осуществление незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана.

Об этом в четверг сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Афет Гасанова.

Депутат напомнила, что Армения была искусственно создана на исторических землях Азербайджана, на территории современной Армении находилось одно из азербайджанских государств (ханств) - Иреванское ханство: «Из истории известно, что на основании Гюлистанского договора 1813 года и Туркманчайского договора 1828 года армяне массово были переселены на исторические земли Азербайджана, а потом на азербайджанской территории было создано государство под названием Армения. Город Иреван, который был столицей Иреванского ханства, был передан армянам в качестве столицы этого искусственного государства. С того времени и по настоящее время Армения никогда не была независимым государством, а при поддержке своих покровителей постоянно предъявляла новые территориальные претензии к Азербайджану».

Депутат подчеркнула, что если сравнивать Армению с Азербайджаном, то она находится в жалком и беспомощном состоянии: «Армения существенно отстает от Азербайджана как по социально-экономическим, общественно-политическим, демографическим показателям, так и по уровню патриотизма. По данным Комитета статистики Армении, только во втором квартале 2020 года ВВП Армении снизился на 13,7%. За первые 6 месяцев этого года экономика Армении сократилась на 7,1%. Сравнивая государственные бюджеты Азербайджана и Армении, наглядная вырисовывается, что в долларовом эквиваленте прогнозы доходов государственного бюджета Армении в 2020 году составляют 3,5 миллиарда долларов, а расходы – 3,8 миллиарда долларов. А в бюджете Азербайджана в 2020 году доходы превышают 14 миллиарда долларов, а расходы – более 15,6 миллиарда долларов. По состоянию на 1 января 2020 года общий государственный долг Армении составил 7,3 миллиарда долларов, что просто плачевно. Как может страна, находящаяся в столь удручающем состоянии в одиночку воевать с Азербайджаном, который в разы сильнее нее?»

Депутат напомнила, что в связи с этим Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 сентября направил послание, заявив, что армяне не смогли бы в одиночку оккупировать азербайджанские территории: «Это открытое политическое послание главы государства показало, что Азербайджан всегда готов к военным действиям, независимо от того, как будут развиваться события, оно демонстрирует мощь Азербайджана, а также то, насколько независима его политика. И Армения, и ее покровители должны сделать вывод из этого послания, потому что если Азербайджан решит освобождать свои земли военным путем, то последствия могут быть весьма плачевными для Армении. Азербайджанская армия способна не только вернуть оккупированные Нагорный Карабах и семь прилегающих районов, но и потребовать счет за когда-то подаренный Армении Иреван. Азербайджанская армия входит в состав 50 сильнейших армий мира. В азербайджанской армии высокий боевой дух и высокое чувство патриотизма, она оснащена самым современным вооружением. Министерство обороны страны систематически проводит военные учения, постоянно повышая профессионализм личного состава. В азербайджанском обществе тоже присутствует высокий боевой дух и решимость вернуть оккупированные земли. Единство и сплоченность общества во время последних событий в Товузе, готовность граждан отдать свои жизни за освобождение земель, массовое обращение, независимо от возраста, в Госслужбу по мобилизации и призыву на военную службу добровольно служить, открыто показали, что азербайджанское общество никогда не смирится с оккупацией своих земель».

Гасанова добавила, что Азербайджан привержен решению конфликта мирным и дипломатическим путем, он знает свою военную мощь и не исключает вероятность военных действий: «Азербайджан заявляет, что адекватными средствами готов вернуть территории, оккупированные посредством военных операций. Слова Президента Азербайджана «Я негативно расцениваю нынешнее состояние переговоров. Считаю, что азербайджанский народ полностью согласен со мной» в определенной степени говорят о том, что государство готово к военным действиям. Эти слова особо подчеркивают, что начало военных действий - это и призыв и желание народа. Если бы Азербайджан не оставался приверженным урегулированию конфликта мирным и дипломатическим путем, то давно смог бы освободить свои земли от оккупации. Но чаша терпения иссякла. Азербайджан в любой момент может прибегнуть к освобождению земель военным путем, потому что как было указано выше, это требование и желание народа. В то же время, в соответствии с нормами международного права Азербайджан оставляет за собой право очистить свои земли от террористов. И, пока не поздно, руководство Армении и его покровители должны сделать вывод из сложившейся ситуации и освободить оккупированные территории. Иначе Армения почувствует силу азербайджанской армии, и тогда к ней на помощь уже никто не придет».

(Автор: Текст: Кямаля Сеидова.)

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