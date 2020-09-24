В Азербайджане выделены средства на ремонт и строительство автодорог — распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах по ремонту и строительству автомобильных дорог.

Согласно распоряжению, в целях продолжения ремонтно восстановительных работ на 14-километровом участке новой автомобильной дороги Баку-Губа-госграница с Россией с 16-го километра (круг ВАЗ) по 30-й километр (Сумгайыт) и продолжения строительства автомобильных дорог в рамках проекта "Белый город" из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год Резервного фонда Президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются восемь и 4,5 миллиона манатов соответственно.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой этого распоряжения, Кабинету министров — решить вопросы, вытекающие из распоряжения.