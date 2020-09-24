МИД Азербайджана о провокационной деятельности Пашиняна

БАКУ /Trend/ - Цепь провокаций, совершенных Арменией на словах и на деле под руководством премьер-министра Никола Пашиняна, нанесла серьезный ущерб переговорному процессу по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта и привела к значительному росту напряженности в регионе, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сообщение МИД Азербайджана

Подстрекательские заявления, сопровождаемые агрессивными военными действиями, военными и другими провокациями, говорят о том, что Армения готовится к новой агрессии против Азербайджана.

Развеяв в прах все возможные ожидания международного сообщества, руководство Армении решило избрать политику аннексии своих предшественников со дня своего прихода к власти. Армения заявив публично, что отказывается от логики и понятий переговорного процесса, идущего многие годы под руководством Минской группы ОБСЕ, и предусматривающих поэтапный вывод ее вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана, нанесла ему удар. Как заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем интервью 19 сентября "их [Армении] абсурдные заявления, провокационные шаги делают переговоры бессмысленными.".

Наоборот, под руководством Пашиняна Армения приняла военную доктрину и стратегию национальной безопасности, которые предусматривают концепцию "новая война за новые территории" и определяют цели этой страны в переговорном процессе как сохранение результатов войны. Нынешнее руководство Армении, наряду с активизацией и расширением незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана, включая незаконное переселение этнических армян с Ближнего Востока, что вновь однозначно доказывает, что эта страна проводит политику аннексии, злоупотребляя с этой целю переговорами под эгидой Минской группы ОБСЕ.

Агрессивное поведение Армении достигло своей кульминации преднамеренным актом агрессии в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы 12-16 июля. Это вооруженное нападение не было случайным военным инцидентом, это очередное наглядное проявление незаконного применения силы Арменией против Азербайджана, и было направлено на захват новых территорий Азербайджана.

Армения, которая потерпела неудачу в этом "пробном" нападении, но все еще готовилась к следующему акту агрессии, закупила большое количество оружия и боеприпасов, сосредоточила свои силы вдоль линии соприкосновения. Угрозы военного удара по важной гражданской инфраструктуре и крупным населенным пунктам Азербайджана сопровождаются усилением военной разведки и диверсией со стороны Армении в глубине азербайджанской территории. Параллельно с этим Армения объявила о создании воинских частей численностью в десятки тысяч человек, которые будут использоваться для ведения боевых действий против Азербайджана.

В контексте подготовки Армении к новому военному нападению Азербайджан призывает международное сообщество, в частности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, привести Армению к здравой мысли и заставить ее воздержаться от новой агрессии

Руководство Армении должно отказаться от своих провокационных заявлений, прекратить все действия, нарушающие стабильность, и добросовестно выполнять свои обязательства по достижению политического урегулированию конфликта, параметры которого уже определены четырьмя резолюциями Совета Безопасности ООН, а также решениями и документами ОБСЕ. Пока этого не произойдет, официальные лица Армении не могут обманывать ни Азербайджан, ни международную общественность заявлениями о том, что якобы эта страна готова к переговорам.

Как и заявил Президент Ильхам Алиев в Заседании высокого уровня, посвященном 75-летию ООН, есть только один путь для достижения мира: вооруженные силы Армении должны быть выведены со всех оккупированных территорий Азербайджана. Территориальная целостность Азербайджана никогда не была и не будет предметом компромисса.

С полным списком провокационных действий Никола Пашиняна можно ознакомиться по ссылке.