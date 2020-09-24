Проводятся учебно-боевые полеты ВВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2020 год, проводятся учебно-боевые полеты Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве обороны, в ходе полетов основное внимание уделяется технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях. При выполнении задач по ведению современного маневренного воздушного боя экипажи самолетов поочередно отрабатывают задачи по обнаружению и уничтожению наземных целей противника.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)