Президент Ильхам Алиев: Переговоры не должны вестись ради имитации, они должны быть нацеленными на результат и содержательными

Политика 25 сентября 2020 01:37 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Переговоры не должны вестись ради имитации, они должны быть нацеленными на результат и содержательными

БАКУ /Trend/ - Прославление нацизма является государственной политикой Армении. Пресловутый нацистский генерал Гарегин Нжде превратился в «национального героя». После Второй мировой войны он был арестован, лишен свободы на 25 лет и умер в тюрьме. В центре столицы Армении возведен 6-метровый памятник Нжде. В Армении также прославляются члены ряда других подобных АСАЛА террористических организаций.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении в видеоформате на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент отметил, что враждебные азербайджанофобские заявления руководства Армении и совершаемые провокации демонстрируют, что Армения готовится к новой войне против Азербайджана. Мы призываем ООН и международную общественность сдерживать Армению от очередной военной агрессии.

Ответственность за провокации и эскалацию напряженности полностью ложится на военно-политическое руководство Армении.

К сожалению, деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ не дала никаких результатов. Переговоры не должны вестись ради имитации, они должны быть нацеленными на результат и содержательными.

Президенты стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – России, Франции и США в своих заявлениях подчеркнули неприемлемость статус-кво. Мы приветствуем эти заявления, однако заявлений недостаточно. Мы нуждаемся в реальных шагах.

Наше почти 30-летнее участие в переговорном процессе является наглядным примером нашей приверженности миру. Все 11 членов Минской группы ОБСЕ должны активно участвовать в процессе.

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