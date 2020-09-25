Президент Ильхам Алиев: У нас есть достоверные данные о присутствии на наших оккупированных территориях армянской террористической организации АСАЛА

БАКУ /Trend/ - Армения привлекает наемников и террористов из разных стран, использует их против Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении в видеоформате на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Армения – страна, спонсирующая терроризм. Армения совершила более 30 террористических актов против Азербайджана. У нас есть достоверные данные о присутствии на наших оккупированных территориях армянской террористической организации АСАЛА. Армянские террористы убили 24 турецких дипломатов. Член террористической организации АСАЛА по имени Варужан Карапетян, который совершил террористический акт в парижском аэропорту Орли, убив граждан различных стран, впоследствии был экстрадирован в Армению и помилован президентом Армении. Этот террорист воспринимается в Армении как герой», - сказал глава государства.