Президент Ильхам Алиев: Невыполнение резолюций Совета Безопасности подрывает авторитет ООН

БАКУ /Trend/ - Невыполнение резолюций Совета Безопасности подрывает авторитет ООН.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении в видеоформате на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Международный мир и безопасность, влияние пандемии на государства мира требуют солидарности между странами. В этом смысле я хотел бы выдвинуть несколько предложений:

-В постпандемический период важно проведение реформ в рамках международных организаций, это – веление времени. С этой точки зрения необходимо уделить особое внимание повышению роли и авторитета ООН на глобальном уровне, ее возможностям адекватно отвечать на вызовы современности.

-Невыполнение резолюций Совета Безопасности подрывает авторитет ООН. Необходимо создать механизмы выполнения резолюций Совета Безопасности.

-В период пандемии беженцы и вынужденные переселенцы превратились в самую уязвимую группу. Актуальность вопроса безопасного и достойного возвращения на родные земли людей, входящих в эту уязвимую группу, возрастает.

-Доступность вакцины и обеспечение ее справедливого распределения являются важным вопросом и самые слаборазвитые страны должны получить ее бесплатно. С этой точки зрения здесь должны быть созданы дополнительные механизмы контроля.

-Необходимо внимательно проанализировать круг негативного влияния пандемии на выполнение различными странами Целей устойчивого развития и определить пути решения», - сказал глава государства.