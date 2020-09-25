Президент: Несмотря на экономические трудности, вызванные пандемией, жизнь и здоровье наших граждан являются для нас приоритетом

БАКУ /Trend/ - Несмотря на экономические трудности, вызванные пандемией, жизнь и здоровье наших граждан являются для нас приоритетом. С целью обеспечения экономической стабильности, макроэкономической и финансовой устойчивости, а также решения вопросов, связанных с безработицей, был представлен пакет социально-экономической помощи в размере 2 миллиардов долларов. Меры социальной поддержки охватывают примерно 5 миллионов граждан, то есть половину населения страны.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении в видеоформате на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент отметил, что Всемирная организация здравоохранения назвала Азербайджан образцовой страной в борьбе с пандемией. Мы двумя равными траншами оказали добровольную финансовую помощь Всемирной организации здравоохранения в объеме 10 миллионов долларов. Второй транш был предназначен для государств-членов Движения неприсоединения. Азербайджан в связи с коронавирусом оказал гуманитарную и финансовую помощь более чем 30 странам.