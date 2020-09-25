Наша сила в нашем единстве

Политика 25 сентября 2020 09:22 (UTC+04:00)
Наша сила в нашем единстве

БАКУ/Trend/ - Сегодня на политической карте мира 6 независимых тюркских государств и десятки тюркских общин с разными политическими, экономическими и культурными статусами автономии и их органы местного самоуправления в составе других государств. В то же время на территории ряда государств есть многочисленное тюркское население, которое до сих пор не могут осуществлять свои основные права, и они также борются против режимов государств, в которых они живут, за признание своих прав.

Приобретение независимости тюркскими республиками бывшего СССР в начале 1990-х годов открыло большие перспективы для всего тюркского мира, и сегодня Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан, вышедшие из последней евразийской империи, укрепляют основы своей национальной независимости. Народы этих стран стремятся привести свои государства к более сильной и современной структуре. Конечно, необходимо быть сильным, но в современном мире просто быть сильным не означает еще решение всех проблем в современном мире. Фактически, быть сильным – это значит всегда быть в центре внимания, сталкиваться с препятствиями других конкурирующих государств и быть вынужденным преодолевать эти препятствия. Быть сильным — значит быть в центре ожесточенной борьбы и постоянно сталкиваться с неожиданными опасностями. Так что просто быть независимым и сильным нельзя считать полной победой наших идеалов национальной свободы. Быть независимым, сильным и одновременно быть вместе – вот это и есть самая надежная гарантия нашей независимости и нашей силы. Эта парадигма уже понята во всех независимых тюркских государствах. В этом направлении также предприняты определенные шаги, но необходимы более решительные шаги. Принятые сегодня многочисленные документы по межгосударственным отношениям между тюркоязычными государствами составляют реальную основу наших отношений во всех сферах, от политики до экономики, культуры, науки и образования. На такой многосторонней основе формируются общая политическая платформа, экономическая география и национально-культурная идентичность современных турецких республик. Это расширение приобретает все больше и больше политического, экономического и социокультурного содержания и становится все более интернациональным. Но времена быстро меняются, и углубление глобализации каждый день ставит перед нами новые дилеммы. Эти изменения создали новую геополитическую ситуацию, которая требует более тесного союза суверенных тюркских национальных государств. Приостановка многолетних переговоров между Турцией и Европейским союзом, гибридная война внешних сил против Азербайджана на протяжении более 30 лет и карабахский конфликт висячий над нами как «дамоклов меч», неспособность центральноазиатских тюркских республик полностью освободиться от влияния бывшей империи – все это вынуждает нас к углублению союзнических отношений между тюркскими государствами и созданию политических основ тюркского единства. Это историческая возможность для нас объединиться и тюркское единство могло внести весомый вклад в дело обеспечения мира и стабильности во всей Евразии.

Базовые основы, делающие возможным и необходимым турецкое единство, существуют исторически и остаются актуальными сегодня. Принадлежность к единой цивилизации, идентичность языка, религии и культурной самобытности, а также прямая географическая связь между независимыми тюркскими национальными государствами и, самое главное, взаимное притяжение народов во всех тюркских странах - все это предпосылки для единства. Процессы глобализации, происходящие сегодня в мире, составляют политическую основу тюркского единения. Способность европейских стран развиваться до уровня политического союза в формате ЕС создал уникальный прецедент и является также образцом развития взаимоотношений между тюркскими государствами до статуса аналогичного политического союза. Принимая во внимание положительные и отрицательные стороны этого опыта, тюркские государства могут достичь более совершенной формы политического единства между собой. При этом создание Содружества Тюркских Государств (СТГ) должно осуществляться не за счет частичной потери национальной независимости отдельных государств, а наоборот, оно должно послужить укреплению национальной государственности каждой из этих стран и усилению их сопротивления внешнему давлению за счет как-раз таки новосозданного наднационального политического органа.

Еще одним важным условием межгосударственного политического союза является наличие общего экономического рынка. С этой точки зрения, существующий экономический потенциал тюркских государств в совокупности превышает экономический потенциал аналогичных союзов. Таким образом, подтвержденный объем природных ресурсов в Евразийском тюркском регионе, где в настоящее время проживает около 250 миллионов населения, в два раза превышает общие природные ресурсы ЕС с населением 500 миллионов человек. Это означает, что доля природных ресурсов на душу населения в тюркском регионе в четыре раза выше, чем в Европе. Установление взаимных политических, экономических, культурных и социальных отношений между народами единого этно-географии с таким богатым экономическим потенциалом на новой основе, то есть на основе Союза, может быть наиболее успешным примером образования единства в современном мире.

Развитие событий показывает, что основная фаза для установления политического единства тюркских государств уже пройдена. Теперь необходимо перейти к этапу межгосударственных отношений, когда проблемы всех тюркских государств обсуждаются вместе и предоставляются в мировой политике с единой площадки, с позиции общих тюркских интересов. Первые шаги по переходу к этому этапу зависят от динамики азербайджано-турецких отношений. В настоящее время эти два государства успешно координируют свою внутреннюю и внешнюю политику на основе парадигмы «одна нация - два государства». Такой подход - наиболее эффективный подход, укрепляющий позиции обеих стран на международной арене. Превращение азербайджано-турецких отношений в братские отношения за последние 30 лет предоставило им общую платформу в международной политике, и вопросы национальной безопасности обеих стран считаются наиболее важной общей проблемой. Позиция Турции по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а также жесткая реакция Азербайджанского государства в отношении к усиливающимся давлениям на Турцию в регионе являются очевидными аспектами этих отношений. Не секрет, что при усложнении военно-политической ситуации в регионе эта взаимная поддержка перейдет от заявлений к практике. Но проблемы тюркских государств не заканчиваются только нагорно-карабахским и кипрским конфликтами, а также давлением на Турцию со стороны великих держав. Тюркские республики Средней Азии также сталкиваются с большими трудностями в использовании своих территорий и экономического потенциала в интересах своих народов. Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан имеют ограниченные возможности проводить независимую политику. Как бы они ни пытались проводить независимую политику, перед лицом давления со стороны великих держав им иногда приходится идти на компромисс со своими национальными интересами в соответствии с конъюнктурой международной политики. Все эти факторы порождают потребность в более оптимальной интеграции тюркских государств - потребность в Союзе. Необходимость мобилизоваться против любой угрозы, объединиться и укрепиться является важнейшим условием существования всего тюркского мира сегодня и в будущем. В этом процессе Азербайджан играет роль важнейшего связующего звена между западом и востоком тюркского мира. Расположенный на берегу Каспийского моря в регионе, имеющем незаменимое стратегическое значение для Евразии, Азербайджан создал центр международных транспортных коммуникаций, который обеспечивает свободное передвижение капитала, товаров и услуг, а также людей, проживающих в обширной турецкой географии. Именно через Азербайджан Запад и Восток устанавливают контакты, торгуют, обмениваются научным и техническим опытом, а также культурными ценностями. С этой точки зрения, поднятие азербайджано-турецких отношений до уровня Союза также может выступать в качестве центра притяжения, связывающего весь тюркский мир.

Успешная реализация этой миссии зависит от решимости и последовательности шагов, которые будут предприняты всеми тюркскими государствами на пути к единству. Сегодня способность каждого тюркского государства поддерживать свою национальную гегемонию на своей территории зависит от обеспечения общетюркской гегемонии во всей тюркской географии. Для обеспечения этого политико-экономическая, культурно-социальная, социально-гуманитарная политика и деятельность всех тюркских государств должны быть ориентированы с общей точки зрения и на основе общих интересов. В основе такой совместной деятельности может стоять политическое объединение под названием «Союз Тюркских Государств».

Создание и укрепление Союза Тюркских Государств никак не нацелена против других государств и их союзов. Такой альянс, в свою очередь, укрепляет мировое сообщество, дает новую энергию международному сообществу и способствует усилению сопротивления мирового сообщества против таких негативных явлений глобальной политики, как неравенство, господство, блокада, сепаратизм, изоляция и т. д.

Союз Тюркских Государств в двадцать первом веке мог с еще большим политическим опытом и потенциалом выполнять ту же самую функцию, что и Европейский Союз сыграл в исторической и политической жизни человечества в двадцатом веке, обеспечивая международный мир и стабильность.

Сегодня единство - главный фактор, определяющий ориентацию мировой и региональной политики. Если возможности единства не будет нами использована рационально, суверенные тюркские национальные государства неизбежно могут попасть под «защиту» какой-либо сверхдержавы или силового центра, что неизбежно приведет к раздроблению всего тюркского мира.

Джаваншир Фейзиев

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана, доктор философии

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