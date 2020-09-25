Парламент Азербайджана рассмотрит на первом заседании осенней сессии более 20 вопросов

БАКУ /Trend/ - В повестке первого заседания осенней сессии Милли Меджлиса (парламент), которое состоится 30 сентября, более 20 вопросов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на парламент Азербайджана.

На заседании будут обсуждены план законодательных работ осенней сессии 2020 года, избрание члена Счетной комиссии Милли Меджлиса, изменение в решение «Об избрании руководителей Рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса», законопроекты об утверждении Соглашения «О взаимодействии таможенных органов государств – участников СНГ в сфере защиты прав объектов интеллектуальной собственности», об открытии посольства Азербайджана на Кубе (г. Гавана), о поправках в Трудовой кодекс, в законы «О предпринимательской деятельности», «О государственной службе», «О страховании от безработицы», «О государственном бюджете Азербайджана на 2020 г.», в законы «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц» и «О профессиональном образовании», в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана «140-летие Азербайджанских железных дорог (1880-2020)» (первое чтение), в закон «Об учреждении орденов и медалей Азербайджана» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана «10-летие Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу (2012-2022)» (первое чтение), в Градостроительный и строительный кодекс (первое чтение), в закон «О государственной пошлине» (первое чтение), в Налоговый кодекс (первое чтение), в закон «Об образовании» (первое чтение), в закон «О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки» (первое чтение), в закон «О социальных пособиях» (первое чтение), в Уголовный кодекс, Кодекс об административных проступках и в закон «О правах ребенка» (первое чтение), в Уголовно- процессуальный кодекс, Миграционный кодекс, в законы «О местных (муниципальных) налогах и выплатах» и «О безналичных расчетах» (первое чтение), в законы «Об образовании (специальном образовании) лиц с ограниченными возможностями здоровья», «О дошкольном образовании», «О правах лиц с инвалидностью», «Об общем образовании» (первое чтение), в закон «О публичных юридических лицах» (первое чтение) и в закон «О донорстве и трансплантации человеческих органов и тканей» (первое чтение).

(Текст: Кямаля Сеидова)