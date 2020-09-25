С первого дня пандемии для Азербайджана важнее всего было здоровье людей - депутат

Политика 25 сентября 2020 14:50 (UTC+04:00)
С первого дня пандемии для Азербайджана важнее всего было здоровье людей - депутат

БАКУ /Trend/ - В основе государственной политики в Азербайджане стоит социальное положение граждан.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азер Бадамов.

Депутат отметил, что с первого дня объявления глобальной пандемии коронавируса Азербайджан был перед выбором, но сохранение активности экономики было перенесено на второй план и выбор был сделан в пользу охраны здоровья людей: "Глава государства направил все ресурсы на минимализацию последствий глобальной пандемии. Оперативная передача 45 больниц для лечения больных коронавирусом, строительство новых больниц модульного типа, доставка в страну новых лабораторий, запуск производства медицинских масок и защитных средств позволили предотвратить стремительное распространение инфекции в стране. Государство выделило 3,5 миллиарда манатов на осуществление мер по возобновлению экономической активности и минимализацию влияния ограничений введенного режима карантина на социальное благосостояние народа. Следует также отметить, что выделенные средства оказали положительное влияние на социальное благосостояние пяти миллионов человек - половины населения страны. 155 стран мира обратились в международные финансовые структуры за помощью, тогда как Азербайджан, наряду с успешной борьбой с коронавирусом в стране, оказал ВОЗ помощь в размере 10 миллиона долларов, а также финансовую и другую помощь более 30 странам - членам Движения неприсоединения".

В заключение депутат добавил, что политический курс главы государства направлен на строительство и развитие демократического общества.

Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)

С первого дня пандемии для Азербайджана важнее всего было здоровье людей - депутат - Gallery Image
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