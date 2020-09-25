Президент Ильхам Алиев принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу (ФОТО) (версия 2)

Политика 25 сентября 2020 16:16 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу (ФОТО) (версия 2)

Первая версия опубликована в 11:18

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 сентября принял специального представителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара.

Как сообщает Trend, приветствуя специального представителя Европейского Союза, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Добро пожаловать, очень рад вас видеть. Вы вернулись через несколько месяцев, конечно, это было связано с пандемией. Однако меня радует, что вы посещаете нас после ослабления карантинного режима.

С нашей последней встречи в феврале в нашем регионе многое изменилось. К сожалению, регион не стал более безопасным местом. Ситуация, к сожалению, ухудшается. А это в основном происходит из-за постоянных военных провокаций Армении против Азербайджана. Самые агрессивные действия Армения предприняла 12 июля. Они использовали артиллерию для обстрела наших военных позиций и сел. В результате этого были потери среди военнослужащих и был убит один мирный гражданин. В селах близ государственной границы с Арменией были разрушены многие дома. До этого военные провокации Армении на армяно-азербайджанской государственной границе тоже носили регулярный характер. Но это не происходило в такой агрессивной форме как на сей раз.

Как вам известно, некоторое время назад наша армия была отведена от границы, и сейчас значительная часть государственной границы с Арменией охраняется пограничной службой. Это свидетельствует о том, что у нас нет никаких военных намерений на государственной границе с Арменией. Возможно, это был неправильным месседжем для них. Они подумали, что могут напасть на нас, перейти государственную границу и оккупировать новые территории. Это соответствует заявлению министра обороны Армении. Он заявил об этом, находясь в Соединенных Штата Америки, сказал, что Армения начнет новую войну за новые территории. Это отчетливо демонстрирует продолжение агрессивного поведения Армении. Цель июльских атак, как я уже сказал, заключалась в основном в захвате новых азербайджанских территорий, чтобы затем обладать более сильными позициями за столом переговоров. Вторая причина – отвлечь внимание армянского населения от внутренних проблем и трудностей. Еще одна причина, считаю, заключалась в том, что они хотели вовлечь в конфликт третьи стороны. Сразу же после поражения они обратились за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности.

Одной из причин было сорвать переговорный процесс. Может быть, были и другие причины, однако я думаю, основными были эти. Им не удалось достичь своих целей. Они добились лишь одной цели - остановки переговоров. Вся ответственность лежит на Армении. Они продемонстрировали, что не хотят вести переговоры. Заявление премьер-министра Армении «Карабах – это Армения», которое он сделал на оккупированных территориях, в Ханкенди, фактически продемонстрировало, что Армении вышла из переговоров. Потому что в противном случае он бы избежал этого неприемлемого и неправильного заявления.

Еще одним свидетельством умышленного срыва ими переговорного процесса были их последовательные усилия по привлечению в переговорный процесс сепаратистов из Нагорного Карабаха. Это сразу же было отвергнуто нами и не поддержано сопредседателями Минской группы. Иными словами, они уже долгие годы хотели изменить существующий формат переговоров. Как вы знаете, после июльских провокаций, в августе они отправили на линию соприкосновения диверсионную группу, главарь которой был задержан нашими военнослужащими. Он признался и дал показания, что он и его диверсионная группа были направлены для нападения на гражданское население, совершения террористических актов и атаки на наших военнослужащих. Это говорит о том, что агрессивная политика Армении против Азербайджана продолжается. Это также свидетельствует о том, что Армения готовится к войне. Еще одним показателем этого является то, что они объявили о создании армии, состоящей из добровольцев, и, согласно заявлениям, эти группы будут состоять из десятков тысяч человек. Если Армения хочет мира, как иногда заявляет об этом, если они хотят переговоров, то для чего это нужно? К чему эти лживые и смешные заявления и практические шаги Добровольческая армия, состоящая из десятков тысяч человек, преследует одну цель – напасть на Азербайджан. Они включают в состав этой добровольческой армии стариков и даже женщин. Они проводят так называемые военные учения на оккупированных территориях, что является очередной провокацией против нас.

Безусловно, решение провести «инаугурацию» так называемого лидера преступного режима хунты в древнем историческом городе Шуша является очередной преднамеренной провокацией. Вам также известно, что вопрос о незаконном заселении армян на оккупированных территориях Азербайджана уже поднят Азербайджаном во многих международных организациях. Это является вопиющим противоречием международному праву. Это - нарушение Женевской конвенции, и это - преступление. Они переселяют армян из Ливана в Шушу, на другие оккупированные территории. Они демонстрируют, показывают это по телевидению, в интернете. Фактически они всецело игнорируют нормы международного права и совершают преступление. Причина их такого поведения заключается в том, что их некому остановить. Сопредседатели Минской группы их не останавливают. Заявления Минской группы являются заявлениями без прямого адресата. Потому что Азербайджан не предпринимал никаких провокационных шагов. Мы не нападали на них на государственной границе, не отправляли диверсионную группу, не заявляли о создании добровольческой армии, не совершали никаких других провокаций. Все провокации совершаются с армянской стороны, и они совершают это намеренно, демонстративно. Отсутствие международного давления на них, я неоднократно говорил об этом на встречах с сопредседателями Минской группы, приводит к очень опасным действиям, которые могут иметь непредвиденные последствия.

У нас есть другая информация. По данным наших разведисточников, ведется очень серьезная военная подготовка, их вооруженные силы сосредотачиваются на линии соприкосновения, на государственной границе. Мы следим за ситуацией и будем обороняться, как мы уже делали это в Товузе и во многих других случаях. Если они нападут на нас, то пожалеют об этом. Я просто хочу, чтобы вы знали об этом и передали этот месседж Европейской комиссии, хочу увидеть, что Европейская комиссия предпримет для сдерживания новых провокаций агрессора.

Специальный представитель Европейского Союза Тойво Клаар сказал:

- Благодарю, господин Президент. Очень рад вновь находиться в Баку спустя несколько месяцев. Как Вы сказали, ситуация изменилась. За последние месяцы произошло много событий, вызывающих беспокойство. Это особая причина, по которой я сегодня нахожусь здесь. Как Вам известно, верховный представитель контактировал с вашим министром иностранных дел, а также с министром иностранных дел Армении. Европейский Союз очень заинтересован в безопасности, стабильности и мире на Южном Кавказе. Я в свою очередь нахожусь здесь, чтобы изучить ситуацию.

Президент Ильхам Алиев принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев принял спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
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