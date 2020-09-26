Своим никчемным заявлением МИД Армении не может опровергнуть правду, озвученную Президентом Азербайджана – Лейла Абдуллаева (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Своим никчемным заявлением МИД Армении не сможет опровергнуть правду, озвученную Президентом Азербайджана.

Об этом глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева сказала, комментируя заявление МИД Армении по выступлению Президента Азербайджана в Генассамблее ООН, сообщает в субботу Trend.

"В выступлении на общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН Президент Азербайджана Ильхам Алиев четко и с конкретными фактами проинформировал мировое сообщество о потерпевшей крах политике страны-агрессора Армении и ее нынешнего руководства. Своим никчемным заявлением МИД Армении не может опровергнуть правду, которую озвучил Президент Азербайджана", - сказала Абдуллаева.

Она отметила, что сегодня Армения страна, которая переживает глубокий демографический, социальный и экономический кризис, главная причина которого - осуществление захватнической политики против Азербайджана: «Несмотря на то, что два года назад в Армении сменился режим, нынешняя власть продолжает политику прежнего режима криминальной хунты. В Армении, где грубо и повсеместно нарушаются права человека, оказывается давление на судей, арестовываются активисты оппозиции и политические оппоненты, создан режим диктатуры. Власть, заявившая, что получила мандат от народа, очень далека от обеспечения интересов этого народа».