Своим никчемным заявлением МИД Армении не может опровергнуть правду, озвученную Президентом Азербайджана – Лейла Абдуллаева (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Своим никчемным заявлением МИД Армении не сможет опровергнуть правду, озвученную Президентом Азербайджана.

Об этом глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева сказала, комментируя заявление МИД Армении по выступлению Президента Азербайджана в Генассамблее ООН, сообщает в субботу Trend.

"В выступлении на общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН Президент Азербайджана Ильхам Алиев четко и с конкретными фактами проинформировал мировое сообщество о потерпевшей крах политике страны-агрессора Армении и ее нынешнего руководства. Своим никчемным заявлением МИД Армении не может опровергнуть правду, которую озвучил Президент Азербайджана", - сказала Абдуллаева.

Она отметила, что сегодня Армения - это страна, которая переживает глубокий демографический, социальный и экономический кризис, главная причина которого - осуществление захватнической политики против Азербайджана: "Несмотря на то, что два года назад в Армении сменился режим, нынешняя власть продолжает политику прежнего режима криминальной хунты. В Армении, где грубо и повсеместно нарушаются права человека, оказывается давление на судей, арестовываются активисты оппозиции и политические оппоненты, создан режим диктатуры. Власть, заявившая, что получила мандат от народа, очень далека от обеспечения интересов этого народа".

По ее словам, если руки прежнего президента Армении обагрены кровью преступлений, совершенных во время войны против Азербайджана, в частности, женщин, детей и стариков, с особой жестокостью убитых в Ходжалы, то на совести нынешнего руководства кровь 76-летнего старика, убитого в Товузском районе 14 июля этого года: «Ложь, двуличие, фальшь, провокация и наконец, военные преступления – вот основные качества, которые характеризуют нынешнее руководство Армении. Нелепое заявление МИД страны, которым руководит лицо, неспособное выполнить ни одно обещание, данное народу во время прихода к власти, толкающее страну к пропасти, потерпевшее фиаско как политический лидер и глава правительства о Президенте Азербайджана, проводящем независимую и успешную политику во имя национальных интересов своего народа, обладающего авторитетом на мировом уровне, может вызывать только смех».