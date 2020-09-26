Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Зеленскому

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо с соболезнованиями.

"Уважаемый господин Президент,

Крайне опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения военного самолета в Харьковской области.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю исцеления пострадавшим", - говорится в письме главы государства.