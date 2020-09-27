Минобороны распространило заявление по последней ситуации на фронте
БАКУ /Trend/ - 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль линии фронта и населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра.
Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал пресс-секретарь Минобороны Азербайджана, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.
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